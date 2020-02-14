Людей затиснуло в салоні: у Росії вертоліт здійснив аварійну посадку, є загиблі

Вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку на Ямалі (півострів на півночі Західного Сибіру, Росія). Дві людини загинули.

Як повідомляє "Інтерфакс", на борту перебувало 10 осіб, двоє опинилися затиснутими в салоні, ще двоє загинули. Борт летів з Гиданського півострова і перевозив робітників-вахтовиків.

Надзвичайна подія трапилася в Ямальському районі, за попередніми даними, вертоліт належить авіакомпанії "Скол".

Мі-8 екстрено сів на Ямалі militaryarms.ru

За попередньою інформацією, аварія трапилася через складні метеоумови. Вертоліт зламав лопаті, потрапивши у снігову бурю, а після зіткнення з землею він перекинувся, уточнив співрозмовник агентства.

life.ru

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії літак SSJ-100 здійснив посадку на недобудовану злітну смугу поруч із московським аеропортом "Домодєдово".

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