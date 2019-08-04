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Людей не шкода? У Росії трапилася нова НП з літаком-убивцею Путіна

1.6т Читати матеріал російською

У Ставропольському краї Росії екстрену посадку в Мінеральних водах зробив лайнер Sukhoi Superjet-100, що летів за маршрутом Еліста-Сочі. На борту перебував 81 пасажир.

Як повідомила "Комсомольська правда", командир провів екстрену посадку через сигнал про розгерметизацію. Маневр пройшов успішно, постраждалих немає.

В аеропорту Мінвод відзначили, що детальну інформацію розповість тільки представник авіакомпанії, що обслуговує літак.

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Літак Sukhoi Superjet-100

Літак Sukhoi Superjet-100

Цензор.НЕТ

При цьому від авіакомпанії "Азимут", від якої лайнер здійснював рейс, коментарів поки не надійшло.

Як відомо, це не перша НП, що трапилася з літаками Sukhoi Superjet-100, які прозвали літаками-вбивцями. Найвідомішим із таких випадків стала трагедія в аеропорту Шереметьєво в Москві.

При цьому, як повідомлялося раніше, в Росії не мають наміру ні припиняти виробництво літака Sukhoi Superjet 100, ні переглядати весь проект, незважаючи на всі НП, що трапилися з літаками зазначеної моделі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Росія
Тег
літак
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ну, так правильно. Ніхто ж не постраждав чи краще, щоб були постраждалі?
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