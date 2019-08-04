Людей не шкода? У Росії трапилася нова НП з літаком-убивцею Путіна

У Ставропольському краї Росії екстрену посадку в Мінеральних водах зробив лайнер Sukhoi Superjet-100, що летів за маршрутом Еліста-Сочі. На борту перебував 81 пасажир.
Як повідомила "Комсомольська правда", командир провів екстрену посадку через сигнал про розгерметизацію. Маневр пройшов успішно, постраждалих немає.
В аеропорту Мінвод відзначили, що детальну інформацію розповість тільки представник авіакомпанії, що обслуговує літак.
Літак Sukhoi Superjet-100
Цензор.НЕТ
При цьому від авіакомпанії "Азимут", від якої лайнер здійснював рейс, коментарів поки не надійшло.
Як відомо, це не перша НП, що трапилася з літаками Sukhoi Superjet-100, які прозвали літаками-вбивцями. Найвідомішим із таких випадків стала трагедія в аеропорту Шереметьєво в Москві.
При цьому, як повідомлялося раніше, в Росії не мають наміру ні припиняти виробництво літака Sukhoi Superjet 100, ні переглядати весь проект, незважаючи на всі НП, що трапилися з літаками зазначеної моделі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 травня в московському аеропорту Шереметьєво літак Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку і загорівся. У результаті НП з літаком "Аерофлоту" з 78 пасажирів і членів екіпажу загинули 41 людей.
Аеропорт опублікував хронологію авіакатастрофи лайнера.
Слідство озвучило головну версію катастрофи – першопричиною могли стати дії пілотів.
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