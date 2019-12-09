"Львів – Європі, а Київ – нам": у РФ пригрозили захопити Україну після "нормандського саміту"

У Росії пригрозили захопленням України, якщо конфлікт на Донбасі не буде врегульовано за "формулою Штайнмаєра".

Про це у Twitter повідомив одіозний російський політик Володимир Жириновський.

"Сьогодні – нормандський саміт. Нехай Україна знає: якщо питання з "ДНР" та "ЛНР" не буде врегульовано по формулі Штайнмаєра, його доведеться вирішувати за формулою Молотова-Ріббентропа. А це остаточний розділ: європейці входять до Львова, а ми увійдемо до Києва і покінчимо там з анархією", – йдеться в повідомленні у мережі.

Кремль

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін зустрінеться з главою України Володимиром Зеленським у понеділок, 9 грудня, у Парижі після переговорів лідерів "нормандської четвірки".

Віцепрем'єр із євроінтеграції Дмитро Кулеба заявив, що зустріч президентів чотирьох країн у "нормандському форматі" у Парижі є дипломатичним наступом України.

При цьому журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов попередив, що переговори президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна в "нормандському саміті" не призведуть до встановлення миру на Донбасі.

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