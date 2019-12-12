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12 грудня • оновлено в 15:48
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Лужкова поховали в закритій труні: стала відома причина

6.3т
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Колишнього мера Москви Юрія Лужкова провели в останню путь у закритій труні за бажанням родичів.

Як передає "РИА Новости", на похороні Лужкова, крім рідних і близьких, було присутнє керівництво РФ.

"Нехай він залишиться в пам'яті живою, енергійною людиною", – розповіли родичі померлого.

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Лужков мог быть президентом России

Зазначимо, що на траурній церемонії була вдова Олена Батуріна з дітьми. Попрощатися з Лужковим прийшли президент РФ Володимир Путін, чинний мер Москви Сергій Собянін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу і багато інших політиків і чиновників.

Відспівав покійного особисто патріарх РПЦ Кирило. Труну з тілом винесли з храму під подзвін. Перед виходом вишикувалася рота Почесної варти, яка віддала останню шану Лужкову. Ексмера поховають на Новодівичому кладовищі Москви.

Путін на похоронах Лужкова

Путін на похоронах Лужкова

Похорон Лужкова

Похорон Лужкова

Володимир Путін

Володимир Путін

Путін з родиною Лужкова

Путін з родиною Лужкова

Путін і вдова Лужкова Олена Батуріна

Путін і вдова Лужкова Олена Батуріна

Путін з родиною Лужкова

Путін з родиною Лужкова

Похорон Лужкова

Похорон Лужкова

Путін і Батуріна

Путін і Батуріна

Прощання з Лужковим

Прощання з Лужковим

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Юрій Лужков Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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фил филька
фил филька
интересно будут упоротые пляски на костях устраивать? да что я спрашиваю. канеш будут. им ничего не чуждо)
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Руденко Вован
Руденко Вован
фил филька, особенно если это кости врагов,а если ближе к делу попа и путину подтягиваются к друзьям.
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