Лужкова поховали в закритій труні: стала відома причина

Колишнього мера Москви Юрія Лужкова провели в останню путь у закритій труні за бажанням родичів.
Як передає "РИА Новости", на похороні Лужкова, крім рідних і близьких, було присутнє керівництво РФ.
"Нехай він залишиться в пам'яті живою, енергійною людиною", – розповіли родичі померлого.
Зазначимо, що на траурній церемонії була вдова Олена Батуріна з дітьми. Попрощатися з Лужковим прийшли президент РФ Володимир Путін, чинний мер Москви Сергій Собянін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу і багато інших політиків і чиновників.
Відспівав покійного особисто патріарх РПЦ Кирило. Труну з тілом винесли з храму під подзвін. Перед виходом вишикувалася рота Почесної варти, яка віддала останню шану Лужкову. Ексмера поховають на Новодівичому кладовищі Москви.
Путін на похоронах Лужкова
Похорон Лужкова
Володимир Путін
Путін з родиною Лужкова
Путін і вдова Лужкова Олена Батуріна
Путін з родиною Лужкова
Похорон Лужкова
Путін і Батуріна
Прощання з Лужковим
Як повідомляв OBOZREVATEL:
10 грудня на 84-му році життя помер колишній мер Москви Юрій Лужков. За даними ЗМІ, це трапилося після операції на серці.
Пізніше російський продюсер Барі Алібасов прокоментував смерть Лужкова.
Також стало відомо, яку спадщину залишив Юрій Лужков.
Зазначимо, що колишній мер Москви Юрій Лужков різко висловлювався щодо України й підтримував "російський" Крим.
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