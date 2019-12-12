Лужкова поховали в закритій труні: стала відома причина

Колишнього мера Москви Юрія Лужкова провели в останню путь у закритій труні за бажанням родичів.

Як передає "РИА Новости", на похороні Лужкова, крім рідних і близьких, було присутнє керівництво РФ.

"Нехай він залишиться в пам'яті живою, енергійною людиною", – розповіли родичі померлого.

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Зазначимо, що на траурній церемонії була вдова Олена Батуріна з дітьми. Попрощатися з Лужковим прийшли президент РФ Володимир Путін, чинний мер Москви Сергій Собянін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу і багато інших політиків і чиновників.

Відспівав покійного особисто патріарх РПЦ Кирило. Труну з тілом винесли з храму під подзвін. Перед виходом вишикувалася рота Почесної варти, яка віддала останню шану Лужкову. Ексмера поховають на Новодівичому кладовищі Москви.

Путін на похоронах Лужкова

Похорон Лужкова

Володимир Путін

Путін з родиною Лужкова

Путін і вдова Лужкова Олена Батуріна

Путін з родиною Лужкова

Похорон Лужкова

Путін і Батуріна

Прощання з Лужковим

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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