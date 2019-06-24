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Лукашенку загрожує смертельна небезпека – Бабченко

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21 червня в Мінську відбувся мітинг проти об'єднання Білорусі з Росією в "Союзну державу". Активісти вийшли з плакатами, на яких було написано: "Білорусь не Росія", "Путін! Ми не один народ", "До побачення, наш ласкавий Міша", "Відчепіться від нас зі своєю інтеграцією", "Путін, вирішуй свої проблеми без нас".

Це проблема для президента РФ Володимира Путіна, який, за оцінками більшості аналітиків, має намір вирішити питання продовження свого перебування при владі шляхом поглинання Росією Білорусі? На це запитання в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL відповів журналіст Аркадій Бабченко.

- Чи можна говорити про те, що план Путіна зривається? Зокрема, про те, що рішення "проблеми 2024" йому доведеться шукати в іншому місці?

- Ні. Безумовно, ні. Я думаю, що план з поглинання або з інтеграції Білорусі, трошки, звичайно, скоригований. Тому що Олександр Григорович (Лукашенко, - Ред.) раптом показав таку незговірливість, на яку від нього не розраховували.

Олександр Лукашенко, Володимир Путін

Олександр Лукашенко, Володимир Путін

Офіційний сайт президента Росії

Але я думаю, що план зовсім не скасовується. І ніщо йому не завадить. Білорусь в будь-якому випадку буде поглинена. Я думаю, питання це вирішене. Зараз просто вибираються методи і шляхи, як це буде робитися. Від м'якої сили аж до військового вторгнення.

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- Непоступливість Олександра Григоровича – це його особиста проблема, яка загрожує, перш за все, йому самому?

- Так, безумовно. Це може йому загрожувати аж до втрати життя, врешті-решт. Якщо його треба буде прибрати, я думаю, його приберуть.

- А як же громадянське суспільство Білорусі? Чи таке там поки що не дозріло?

- Ні. Такого поки що немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Кремль максимально зблизився з Білоруссю у питаннях інтеграції та створення Союзної держави.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Аркадій БабченкоВолодимир ПутінОлександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
Новини Росії
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Одичалые твои с паРРаши убивают всегда! Иначе эти мрази не могут!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"- А как же гражданское общество Беларуси? Или таковое там пока не созрело? - Нет. Такого пока нет." кастрюльная промышленность недорабатывает! Командируйте тудой Аркашку недобитого!
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