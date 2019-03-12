Лукашенко сам запросив російську армію в Білорусь — Шушкевич

Російському президенту Володимиру Путіну нічого військовим шляхом анексовувати якусь частину Білорусі, щоб впливати на неї для подальшого поглинання в рамках створення спільної Союзної держави.

Російські війська і так перебувають у республіці, та ще й на запрошення президента країни Олександра Лукашенка, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL перший керівник Білорусі Станіслав Шушкевич.

"Росії абсолютно немає чого анексувати Білорусь, адже розкривши рот від радості, Лукашенко сам запрошує сюди військові частини брати участь у парадах на 3 липня, дату звільнення Мінська від фашистської окупації. Не треба навіть ніякої агресії: росіян у Білорусь запрошують з їхньою технікою і їхніми прапорами. І якщо Україна гордо відстоює свою незалежність, то Лукашенко принизив власну армію, хоча він скрізь і заявляє, що це не так", – зазначив Шушкевич.

Олександр Лукашенко

За його словами, в білоруській армії відсутня навіть білоруська мова, все ведеться російською.

"Усі команди й діловодство у нас проходить російською мовою. Немає ніяких кроків до самостійності. Теж саме з автокефалією. Україна правильно вчинила, створивши власну автокефальну церкву, як і інші 15 держав. А у нас дякують і кланяються в бік Кирила. Це очевидно непотрібна річ і не гідна. У плані інформації білоруси орієнтовані на телевізор, вважаючи, що живуть добре і більше ні на що не претендують", – зізнався він.

Перший керівник Білорусі нагадав, що формально Союзна держава створена, вона вже існує, але люди отримують від цього більше складнощів.

"Я коли лечу через Москву, то повинен отримати там свій багаж, пройти митний огляд, і тільки потім здати його знову. І що дала ця Союзна держава? Нічого, окрім дурниць і оголошення, що громадяни Союзної держави проходять через ворота №3, а інші – через нормальні ворота. Більше я не знаю жодної користі", – розповів Шушкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, республіка Білорусь, яка входить до Митного союзу з Росією, і без створення Союзної держави з нею перетворюється в колонію Кремля.

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