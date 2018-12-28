В турецких СМИ довольно тонко троллят визит исполняющего обязанности премьер-министра Армении Пашиняна, но до конца тему не раскрывают в виду известных исторических и политических обстоятельств. Нас ничего не сдерживает и мы можем писать об этих событиях без оглядки.

Итак, Пашинян прибыл в Москву вслед за молочным братом Лукашенко. Этот их статус проистекает из того, что и одно, и другое государство, по собственному желанию, превратились в колонии Московии. Они настолько долго выступали в роли сателлитов Москвы, что полностью утратили субъектность в международных отношениях. Ни одного вопроса международного характера они не способны решать без одобрения Москвы и наоборот, никто не станет иметь с ними дела, если это не нравится Москве.

И вот, когда Путина накрывает имперская война и он уподобляется Бармалею из мультика, который поет: "Я – кровожадный, я беспощадный…", он вытаскивает на ковер белоруса №1 и армянина №1, чтобы показать и одновременно – почувствовать, кто в доме хозяин.

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Лукашенко уже пообщался с Путиным и срочно улетел в Минск остужать усы и другие части тела, которые дымились после "конструктивного" диалога, и наступила очередь Пашиняна. Далее, приведем выдержки из текста турецкого агентства "Анадолу":

"Россия выступает за развитие сотрудничества с Арменией в сфере безопасности и экономики… …Между Москвой и Ереваном сложились по-настоящему союзнические отношения… … Достаточно сказать, что мы уверенно удерживаем первое место в экономическом сотрудничестве Армении с иностранными государствами. Растет товарооборот, в прошлом году он вырос почти на 30 процентов. Думаю, что динамика хорошая. Нужно ее сохранять".

Учитывая то, что внешняя политики Армении давно отдана на откуп Москве, Путин поставил Пашиняна перед фактом того, что экономика и оборона тоже переходят под контроль Москвы. Это и будет залогом "по-настоящему союзнических отношений". В отличие от Беларуси, которой Путин пообещал "отключить газ", Армения находится в куда более сложном положении, поскольку окружена соседями, с которыми решительно не сложились отношения, а с Азербайджаном идет бесконечная война за Карабах.

Причем, имеющий собственные нефть и газ Азербайджан уже вооружился так, что способен самостоятельно вернуть Карабах и для профилактики – зайти в Ереван, но не делает этого потому, что в Армении стоит российская военная база, о чем и намекнул Путин. Мол, если потянет на самостоятельность, то эти вопросы будете решать самостоятельно. А радостные утверждения Путина о том, что РФ является основным торговым партнером, лишь говорит о том, что Армения находится в глухой изоляции и вынуждена покупать дорогую российскую дрянь, вместо дешевой качественной продукции у соседней Турции, а дальше все будет еще хуже.

В общем, будущему правителю на пальцах пояснили, с чьих рук ест он и его соотечественники, а потому – пояснили, что будет, если он вздумает бодаться или кусать эту руку. Пашинян, конечно, в курсе, что перед ним на ковре был старый Лукашенко и с каким грохотом копыт он уносил отсюда ноги.

В общем, Путин устроил некое подобие строевого смотра вассалам, в преддверие грядущих потрясений. В этот момент вассалы не должны разбежаться, а должны бодро разделить участь Титаника. А то, что такие потрясения неизбежны – в Кремле уже поняли. Не случайно там рапортуют о готовности перехода на внутренний интернет, свои операционные системы типа "Чебурек", и работе банков без СВИФТа. Кстати, там банки готовятся не только к этому. Ожидается нечто более масштабное. Впрочем, каждый может самостоятельно оценить сообщение финансового ресурса из РФ:

"Банк России планирует провести в первой половине 2019 года стресс-тестирование рынков ипотечного и потребительского кредитования, следует из опубликованной на сайте регулятора программы обследований на первое полугодие следующего года.

Стресс-тестирование рынка потребкредитования планируется провести в январе — феврале, а ипотеки — в январе — марте. Стресс-тесты пройдут, в частности, в ВТБ и Сбербанке.

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Кроме того, в первой половине года регулятор планирует провести анализ информации о полученных и отправленных трансграничных денежных переводах физических лиц".

В общем, все, кто дружно подкидывал чепчики в воздух, по поводу замечательного парня Пашиняна, который весь независимый и борец, скоро увидят его во всей красе. Мы прямо сейчас можем представить, как это может выглядеть.

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