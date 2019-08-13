Літак Шойгу "атакував" винищувач НАТО: відео сутички

У мережі з'явилося відео, на якому російський Су-27 відтіснив винищувач НАТО F-18, який впритул наблизився до літака міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Ролики інциденту над Балтійському морем, зняті з різних ракурсів, оприлюднили в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як російський винищувач буквально відсунув F-18 і не дозволив йому наблизитися до лайнера Шойгу, який летів із Калінінграда до Москви.

Літак Шойгу "атакував" винищувач НАТО Скріншот із відео

При цьому, в НАТО вже пояснили наближення винищувача до лайнера. Чиновник Альянсу в коментарі "РИА Новости" заявив, що над Балтійським морем відстежили російський літак, супроводжуваний винищувачем. Після цього для ідентифікації борту, "який летів близько до повітряного простору союзників" були направлені винищувачі балтійської місії повітряного патрулювання.

Відразу після того, як літак був ідентифікований, винищувачі НАТО повернулися на базу. "НАТО не має інформації про те, хто знаходився на борту", – запевнили в Альянсі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стався аналогічний інцидент із літаком Шойгу, який летів до Калінінграда. Тоді до Су-27 намагався наблизитися F-16.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.