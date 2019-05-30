Глава Мінекономрозвитку Росії Максим Орєшкін на Другому Столипінському форумі закликав росіян відмовитися від пенсій і соціальних виплат заради "світлого" майбуття.

По-перше, висловлювання Орешкіна, як мені здається, все-таки вирвано з контексту фрази. Я ніяк не хочу його захищати, але він, безумовно, розумна людина.

По-друге, це традиція радянської влади – жити якимось далеким майбутнім, не зважаючи на сьогодення. Це свідчить про те, що наша країна повертається до цих абсолютно огидних радянських традицій.

Кремль, Москва theplacement.ru

Зрозуміло, так нічого зробити не можна. Так можна робити тільки з доброї волі.

Наприклад, ви можете робити ремонт у своєму домі. Це, звичайно, дуже незручно і неприємно, коли йде ремонт. Але ви це робите, тому що розумієте: після закінчення ремонту у вас все буде добре.

Але це людина може вирішити тільки сама для себе. Це ніколи не може вирішувати за неї начальство, священики або хтось іще. А наша держава весь час намагається влізти замість людини в рішення її долі.

Функція держави – зробити так, щоб людині було добре жити. Усе. Більше ніяких функцій у неї немає. А сьогодні, завтра і так далі – це вже без них. Самі розберемося.

Що стосується перспектив скорочення пенсій росіян чи збільшення пенсійного віку. Я не думаю, щоб у нас пішли б на скорочення пенсій. Пенсії і так скорочуються, якщо їх не індексувати. Але оголошувати про те, що ті, хто отримували 20 тисяч, отримуватимуть 15 тисяч – в таке я не вірю. А пенсійний вік щойно підвищили. Я не думаю, щоб суспільство змирилося з його подальшим підвищенням.

Але оскільки вони нічого не можуть зробити конструктивно, то звісно, всі рішення вони ухвалюють за рахунок громадян. Це загальний тренд. На жаль.

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