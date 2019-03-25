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Леонід Гозман
Леонід Гозман
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Как пропаганда сорвала визит Путина в Польшу

5.5тЧитати матеріал російською

КАК ТЕЛЕВИДЕНИЕ СОРВАЛО ВИЗИТ ПУТИНА В ПОЛЬШУ НА ЦЕРЕМОНИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

За прошедший месяц с экранов главных каналов прозвучало следующее:

- никаких разделов Польши никогда не было и, соответственно, СССР в них не участвовал;

- Красная Армия в 1939 году не захватывала Польшу, а лишь освобождала покоренные поляками народы и возвращала СССР то, что принадлежало ему по праву;

- пакт Молотова-Риббентропа (осужденный и СССР, и РФ) был вершиной дипломатического искусства;

Новини
"Сверху" пришел приказ "мочить" украинскую власть...

- поляки никогда не выполняли ни одного договора;

- мы имеем право на вмешательство всюду, где погибали советские солдаты;

- оккупации Прибалтики никогда не было;

- на церемонии, посвященной юбилею освобождения Освенцима, в первый ряд посадили фашистов.

Было сказано и многое другое, не менее впечатляющее. А кто-то, правда, думал, что после этого Путина могли пригласить? Интересно, они специально или по дурости?

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Автор
Леонід ГозманЛеонід Гозман
Теми
російська пропагандаДруга світова війнаРосійська воєнна загроза
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
пропагандавійна
Джерело
Джерело:Facebook Леонида Гозмана
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Бор Тарас
Бор Тарас
Кацапездольё в цивилизованном мире не приветствуют.
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0
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Поляки не забыли как Гитлер со Сталиным Польшу делили.
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1
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
"мир оказался прочней"....чем вован себе нафантазировал
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2
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Gordon Yury
Gordon Yury
Мотли Крю, Хорошо, что ты это понимаешь. Но вот именно поэтому денег у тебя никогда не будет! Они нужны вовану!
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1
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Мотли Крю
Мотли Крю
Кузьмин Владислав, Вовану пох на всех)))) Президенты уходят и приходят, а деньги вечны)))
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