Авторитарно-тоталитарная власть не способна легитимировать себя через свободные выборы, она "самоузаконивается" через навязывание госидеологии - "единственно верного учения". В 1991 году рухнул т.н. Советский Союз и его комидеология. Постсоветские выборы довольно быстро выродились в новый извод советских. И теперь ново-старый режим регулярно взывает к созданию новой идеологии, не понимая, что съесть съеденное уже невозможно. Сказки про "суверенную демократию" и "глубинный народ" вызывают в обществе саркастическую усмешку. Однако, отдельные элементы "новомифии" еще-уже живы. Приведу несколько примеров…
1. Ленин и Сталин – навсегда. Страна строившая коммунизм, своим главным врагом объявляла частную собственность, эксплуатацию и социальную несправедливость. Соответственно, руководители революционных преобразований – Ленин и Сталин (последний, правда, периодически), признавались самыми выдающимися деятелями нашей эпохи… После 1991 года было признано, что строить следует капитализм, утверждающий частную собственность, эксплуатацию и социальное неравенство. Однако Ленин и Сталин не превратились во врагов, они опять занимают самые почетные места официального иконостаса постсоветского государства.
Сказанное доказывает: миф про советский социализм так же нелеп, как и миф про постсоветский капитализм. Реальные хозяева нашей страны – не трудящиеся и даже не "врио-олигархи", а номенклатура, т.е. самоназначаемое и служащее самому себе чиновничество…
2. Постоянное переписывание истории под лозунгом "не позволим переписывать нашу историю". Нет ни одного значимого факта или фигуры прошлого, оценка и трактовка которых не менялась… Еще недавно главным событием ХХ века считался Великий Октябрь, а теперь про Октябрь – все тише, теперь главное - "Великая Победа". При Сталине Иосиф Виссарионович был "великим вождем всех народов", при Хрущеве он оказался "нарушителем ленинских норм партийной жизни, виновным в организации массовых репрессий", при Брежневе 18 лет имя Сталина, как и имя Хрущева, упоминать запрещалось, при Горбачеве деятельность Сталина подверглась сокрушительной критике.
… 23 августа 1939 года в Москве был подписан "секретный протокол" к пакту Молотова-Риббентропа, определивший "границу сфер интересов Германии и СССР". "Интересами СССР" объявлялись Финляндия, Эстония, Латвия, часть Литвы, часть Польши и Бессарабия. 50 лет СССР категорически отрицал существование этого документа. В 1989 году "Секретный протокол" был опубликован, Верховный Совет признал его аморальным и политически неприемлемым. В последние годы Протокол оценивается как правильный, как соглашение, которое помогло СССР лучше подготовиться к войне. Еще примеры? При Сталине отцом Победы был, не поверите, Сталин, при Хрущеве – Хрущев, при Брежневе – Брежнев, сейчас – опять Сталин…
Вы правильно продолжаете - мы живем в системе, где не только отдельные персоналии, но и огромные массы людей то подвергаются репрессиям, то – реабилитируется, то, снова и т.д. Ответ на вопрос – почему это происходит – прост - официальную картину прошлого постоянно переписывают потому, что она лжива!
3. Что мы отмечаем 9 мая? Победа в войне часто становится праздником. Правда, победа значима не сама по себе, не как некий самозамкнутый языческий акт. Она важна, когда позволяет народу-победителю продолжить свою цивилизационную миссию и двигаться к цели, достижение которой было прервано.
Победа 53-х государств антигитлеровской коалиции во ВМВ дала возможность ряду стран восстановить свою свободу и суверенитет, она, также, помогла немцам очиститься от нацизма. А вот СССР продолжал бессмысленное комстроительство еще 45 лет! Война показала несостоятельность советской экономики. Сталин признавал – "без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор III Рейха и проиграл бы в этой войне". Контрпродуктивной оказалась и госидеология. С первых дней войны советскую символику заменяли русской (3 июля появились "братья и сестры", а не "товарищи", затем - ордена Суворова, Кутузова, в армию вернулись русские погоны и офицерские звания…, Интернационал сменил патриотический Гимн, была восстановлена РПЦ и распущен Коминтерн…). Не забудем, чего стоила "великая победа" - потери СССР во ВМВ (42 миллиона человек) - в 60 раз превышают потери в ПМВ (700 тыс. человек)! Сталин превратил наш народ в пушечное мясо! Так что мы отмечаем 9 мая?
Сказанное подтверждает несостоятельность старой комидеологии, ее ново-старых ответвлений, а также всю политологическую конструкцию, возведенную на этих основаниях.
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