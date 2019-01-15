Часто спрашивают, почему проблема принадлежности островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп оказалась в центре внимания именно сейчас? Ответ, по-моему, очевиден: Япония – единственная страна "семерки", с которой Россия может вести полноценный диалог, не касаясь вопросов, сделавших ее изгоем в цивилизованном мире.

Японцы, в сущности, мало озабочены политикой России в отношении Украины, Сирии, Европы и даже США. В рамках солидарности с союзниками они реагируют на эту политику по минимуму. Собственные проблемы для японцев все же важнее. А растущая изоляция России позволяет им надеяться на чуть большие уступки с ее стороны именно по этим проблемам.

Со своей стороны, Россия руководствуется похожей логикой. Достаточно сказать, что на следующей неделе президент России встретится с премьер-министром Японии уже в 25-раз за последние пять лет.

Сергей Лавров

Другой вопрос, приведет ли столь тесное общение к прорыву в решении проблемы Южных Курил. На этот счет у меня всегда были большие сомнения. Сегодня, по горячим следам переговоров министров иностранных дел России и Японии, они лишь усилились. Ключ к пониманию ситуации в заявлении министра иностранных дел России, которое я приведу полностью:

"Готовность работать на основе декларации 1956 года (предполагающей передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора – Г.К.), означает прежде всего непреложность самого первого шага — признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островами южнокурильской гряды".

Новини Курилы изъяты у Японии несправедливо

С точки зрения дипломатического мастерства это заявление можно оценить куда выше, чем с точки зрения морали. В самом деле, попробуйте не признать итоги Второй мировой войны и прослывете реваншистами, с которыми не о чем разговаривать. Но расставленная в заявлении главного российского дипломата ловушка состоит в том, что, признав итоги Второй мировой войны в предложенной Россией редакции, Япония фактически откажется от своей выстраданной правовой позиции, согласно которой острова, на которые она претендует, принадлежат ей по праву.

Из равноправной стороны переговоров Япония мгновенно превратится в просителя, вынужденного ждать от России хоть каких-то уступок из милости и готового заплатить за них максимально высокую цену. Не думаю, что японцы в эту ловушку попадут. Они будут искать адекватный ответ. И скорее всего его найдут. Обрадует ли он Россию, неизвестно.

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