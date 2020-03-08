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8 березня • оновлено в 14:27
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Лавров потрапив в курйоз через дивне захоплення краваткою Ердогана

2.8т
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Турецький телеканал YolTV поставив міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і і президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в незручне становище.

Вітаючи Ердогана на недавніх переговорах в Москві, Лавров простягнув йому руку і на англійській мові похвалив його краватку. У субтитрах телеканал прописав цю фразу як "I love you Tayyip" – "Я люблю Вас, Тайіп" – вийшло, ніби він зізнався лідеру Туреччини в почуттях, передають Известия.

Скріншот

Скріншот

"Звернули увагу на те, що турецька YolTV неправильно почули слова Лаврова. В опублікованому відео чітко чутно як міністр каже "I love your tie" – " Мені подобається ваша краватка", – йдеться в повідомленні МЗС на сторінці відомства в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку радянського дисидента Олександра Подрабінека, президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган схожі на "заклятих друзів", які міряються силами і "грають м'язами" в Сирії.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Реджеп Тайіп Ердоган Сергій Лавров
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Унылый мерин предварительно и основательно принял "волшебной муки".
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Лошадь впадаєт в маразм.
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
"журналист" Обоза это психиатрический диагноз.
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