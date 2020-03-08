Лавров потрапив в курйоз через дивне захоплення краваткою Ердогана

Турецький телеканал YolTV поставив міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і і президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в незручне становище.

Вітаючи Ердогана на недавніх переговорах в Москві, Лавров простягнув йому руку і на англійській мові похвалив його краватку. У субтитрах телеканал прописав цю фразу як "I love you Tayyip" – "Я люблю Вас, Тайіп" – вийшло, ніби він зізнався лідеру Туреччини в почуттях, передають Известия.

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"Звернули увагу на те, що турецька YolTV неправильно почули слова Лаврова. В опублікованому відео чітко чутно як міністр каже "I love your tie" – " Мені подобається ваша краватка", – йдеться в повідомленні МЗС на сторінці відомства в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку радянського дисидента Олександра Подрабінека, президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган схожі на "заклятих друзів", які міряються силами і "грають м'язами" в Сирії.

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