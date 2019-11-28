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29 листопада • оновлено в 11:34
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Лавров обиделся

27.1т
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"Не подходи ко мне, я обиделась …", — пела некогда Лолита.

Это про путинского министра иностранных дел Лаврова.

Он отметил, что Россию ставят в положение страны "обороняющейся, обвиняемой во всем и повсюду".

"Во всем и повсюду" — для красного словца. А на деле и не "во всем", и не "повсюду". И дела имеют, и трубопроводы строят, и детей российского начальства в своих странах привечают, и на конференции зовут. Да много чего.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Мир 24

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Убийцы обязательно будут… награждены

Дальше Лавров добавил:

"Какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы, торговля продукцией военного назначений — везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно одной или нескольким западным странам".

Странные обиды.

Лавров и его руководитель Путин сами поставили нашу страну в положение, когда России не имеет репутации, все больше представляясь ордой.

Новини
Не верьте Путину, Россия обязательно обманет

Не западные страны напали на соседнее государство, нарушив свои договоры. Это сделали власти России. Не западные странны аннексировали у соседней страны территорию. Это сделали власти России. Не западные страны лезли своими хакерами в национальные выборы. Это сделали власти России. То же самое касается вмешательства в дела Европы. Не западные страны послали агентов в Россию убивать "врагов". Это сделали власти России – в Англии, Болгарии, Германии.

Ответные санкции западных стран в ответ на действия властей России понятны. В мире бывает по-разному, он не в лучшем состоянии, но многое из того, что натворили власти России, последние годы в мире не делают. Во всяком случае, есть понятия "хорошо" и "плохо", а политика властей России принципиально аморальна. Вызывающе аморальна. Кто сильнее, тот и прав. Но раз так, то не стоните, когда с вами поступают так же, как вы поступаете со слабыми.

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Автор
СерпомПо СерпомПо
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Эхо Москвы
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Все росию душат душат с чего бы это не ужели просто так :-)
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Soin Sergii
Soin Sergii
Сразу видно, что "Лаврушка" "кокс" тестировал, - свинюшка.
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Для чего нужно устраивать 9 декабря в «Парыжэ» весь этот «Нормандский балаган» и усаживать за стол переговоров Макрона-Меркель-Зеленского-Путина? если и так уже официально подтверждено с российской и украинской стороны, что в Париже состоятся двусторонние переговоры тет-а-тет между Зеленским и Путиным и между ними будет подписан еще один тайный секретный «Договорняк», такой же какой был в 2009 году между Путиным и Ю.Тимошенко, спрашивается, что это за очередной козлиный Путинский спектакль с «Нормандским форматом» и для каких дураков будут ломать комедию за столом Макрон-Меркель-Зеленский и Путин?
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