Курили будуть наші: в Росії 'обмовилися' про результат голосування за поправки до Конституції

Валерій Лимаренко впевнений, що питання з Курилами буде закритий.

Глава Сахалінської області Валерій Лимаренко вважає, що Росія має повне право на геологорозвідку на Курильських островах, а після референдуму з конституційних поправок це питання взагалі буде закрите.

Губернатор зазначив, що острови є частиною російської території, передає "Федеральне агентство новин".

За словами Лимаренка, голосування на підтримку поправок до конституції дозволить остаточно закрити територіальне питання і претензії Японії "будуть позбавлені сенсу".

"Уже через кілька днів подібні претензії з-за кордону будуть просто позбавлені сенсу. А ми зможемо чітко і без оглядки на сторонні думки сказати: наш Сахалін, наші Курили, наша країна, наше майбутнє", – зазначив з упевненістю чиновник, незважаючи на те , що голосування за конституційні поправки ще не завершене.

Напередодні Японія направила Росії поднання через геолого-розвідувальні роботи в Охотському морі, зокрема в районі островів Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 25 червня стартувало голосування за поправки в Конституцію. Воно триватиме до 1 липня. Змінити пропонується 22 статті Основного закону країни.