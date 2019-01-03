''Культурні виродки!'' Скандал у РПЦ через легендарний фільм спалахнув із новою силою

У Росії досі не вщухає скандал у Російській православній церкві через культовий фільм Ельдара Рязанова "Іронія долі, або З Легкою парою".

У бурхливу суперечку після гучної заяви Рязанського митрополита Марка втрутилися також офіційний представник РПЦ Володимир Легойда і скандально відомий протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін.

Однак якщо Легойда заступився за легендарну картину, яка стала символом Нового року для багатьох поколінь, то Чаплін запропонував вдатися до радикальних заходів і взагалі заборонити Новий рік. Свої позиції вони виклали на особистих Telegram-каналах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, офіційний представник РПЦ назвав розгромну критику фільму Марком його особистою думкою і не погодився з тим, що "Іронія долі" пропагує аморальний спосіб життя.

"Іронія долі, або З легкою парою" МК

"Фільм "Іронія долі" — прекрасна і добра новорічна казка. Про любов і дружбу. Улюблена мільйонами телеглядачів. Звичайно, як будь-який твір мистецтва, фільм може подобатися або не подобатися будь-якій людині. Зокрема і митрополиту. Це його особиста думка. З якою можна погоджуватися або не погоджуватися. Все залежить від настрою, смаку і художніх уподобань", — написав він.

Така оцінка ситуації обурила одіозного Чапліна, і він також опублікував розгромний пост, в якому взагалі засудив всіх людей, які святкують Новий рік і люблять його різні символи, включаючи культові фільми.

"Пан Легойда вирішив захистити "культовий" рязановський фільм. Тільки ось церква думає так, як владика Марк, а не так, як Володимир Романович. Саме церква, а не напіввіруючі "захожани", які досі не звільнилися від прихильності до помилкових культів. І навіть якщо їх "десятки мільйонів", треба закликати їх змінитися, а не підлаштовуватися до їхньої жахливої ментальності. Треба ввічливо нагадати їм, що людина, яка вмикає "мейнстрімні" телеканали в ніч з 18 на 19 грудня, — духовний і культурний виродок", — образливо зазначив скандальний протоієрей РПЦ.

Більш тогое, він висловив упевненість у тому, що новорічна поп-культура нібито народилася як противага Різдву і християнству. На думку Чапліна, все, що вона проповідує — богопротивне.

Всеволод Чаплін Lenta.ru

"Розважальність, блуд, пусте проведення часу, культ "зірок" попси — все це християнству протилежне. А особливо протилежна антидуховна "душевність". Саме вона і шкідливіша за все, тому що підміняє Бога любов'ю до "рідних і близьких" пристрастей. Згаданий фільм — якраз із цієї серії", — продовжив обурюватися Чалпін.

За його словами, він та інші молоді християни ще на початку 80-х років відмовилися дивитися телевізор напередодні Нового року, оскільки вважали цей день "помилковим святечком". Чаплін висловив надію на те, що справжні християни роблять так і зараз.

"І нехай нас не "десятки мільйонів" — ми маємо право сказати тим, хто неправий, що вони неправі. Коли справжні віряни прийдуть до влади, це "святечко" буде скасоване", — погрозливо завершив свій опус він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

митрополит Рязанський Марк виступив із критикою традиційного новорічного радянського фільму "Іронія долі, або З легкою парою", заявивши, що він нав'язує хибні цінності, які суперечать християнському способу життя.

Виконавець головної ролі в картині Андрій Мягков назвав Рязанського митрополита Марка "недалеким розумом" після його скандального висловлювання.

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