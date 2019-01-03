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''Культурні виродки!'' Скандал у РПЦ через легендарний фільм спалахнув із новою силою

7.2тЧитати матеріал російською

У Росії досі не вщухає скандал у Російській православній церкві через культовий фільм Ельдара Рязанова "Іронія долі, або З Легкою парою".

У бурхливу суперечку після гучної заяви Рязанського митрополита Марка втрутилися також офіційний представник РПЦ Володимир Легойда і скандально відомий протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін.

Однак якщо Легойда заступився за легендарну картину, яка стала символом Нового року для багатьох поколінь, то Чаплін запропонував вдатися до радикальних заходів і взагалі заборонити Новий рік. Свої позиції вони виклали на особистих Telegram-каналах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, офіційний представник РПЦ назвав розгромну критику фільму Марком його особистою думкою і не погодився з тим, що "Іронія долі" пропагує аморальний спосіб життя.

"Іронія долі, або З легкою парою"

МК

Новини
Новий рік без "Іронії долі": у Росії зчинився переполох довкола легендарного фільму

"Фільм "Іронія долі" прекрасна і добра новорічна казка. Про любов і дружбу. Улюблена мільйонами телеглядачів. Звичайно, як будь-який твір мистецтва, фільм може подобатися або не подобатися будь-якій людині. Зокрема і митрополиту. Це його особиста думка. З якою можна погоджуватися або не погоджуватися. Все залежить від настрою, смаку і художніх уподобань", написав він.

''Культурні виродки!'' Скандал у РПЦ через легендарний фільм спалахнув із новою силою

Така оцінка ситуації обурила одіозного Чапліна, і він також опублікував розгромний пост, в якому взагалі засудив всіх людей, які святкують Новий рік і люблять його різні символи, включаючи культові фільми.

"Пан Легойда вирішив захистити "культовий" рязановський фільм. Тільки ось церква думає так, як владика Марк, а не так, як Володимир Романович. Саме церква, а не напіввіруючі "захожани", які досі не звільнилися від прихильності до помилкових культів. І навіть якщо їх "десятки мільйонів", треба закликати їх змінитися, а не підлаштовуватися до їхньої жахливої ментальності. Треба ввічливо нагадати їм, що людина, яка вмикає "мейнстрімні" телеканали в ніч з 18 на 19 грудня, духовний і культурний виродок", образливо зазначив скандальний протоієрей РПЦ.

Більш тогое, він висловив упевненість у тому, що новорічна поп-культура нібито народилася як противага Різдву і християнству. На думку Чапліна, все, що вона проповідує богопротивне.

Всеволод Чаплін

Всеволод Чаплін

Lenta.ru

Новини
Україна без "Іронії долі": озвучена небезпека культового фільму

"Розважальність, блуд, пусте проведення часу, культ "зірок" попси все це християнству протилежне. А особливо протилежна антидуховна "душевність". Саме вона і шкідливіша за все, тому що підміняє Бога любов'ю до "рідних і близьких" пристрастей. Згаданий фільм якраз із цієї серії", продовжив обурюватися Чалпін.

За його словами, він та інші молоді християни ще на початку 80-х років відмовилися дивитися телевізор напередодні Нового року, оскільки вважали цей день "помилковим святечком". Чаплін висловив надію на те, що справжні християни роблять так і зараз.

"І нехай нас не "десятки мільйонів" ми маємо право сказати тим, хто неправий, що вони неправі. Коли справжні віряни прийдуть до влади, це "святечко" буде скасоване", погрозливо завершив свій опус він.

''Культурні виродки!'' Скандал у РПЦ через легендарний фільм спалахнув із новою силою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Новий рік
Особа
Всеволод Чаплін
Місце
Росія
Теги
РПЦНовини Росії
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Новый год празднуют одни безсовестные безбожники, шлюхи и алкаши. Их по зомбоящиках крутят во всей красе. Православные христиане не празднуют НГ и отказываются от гуляний во время рождественского поста.
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Dell Alex
Dell Alex
Страна скреп и идиотов. Одни на НГ смотрят, пуская слюну, кино про пьяного инфантила, а другие их критикуют )))))
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Маразм крепчает! Сделайте юлианский календарь опять государственным и отмечайте Новый год 1-го сентября (17-го августа).
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