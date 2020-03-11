Обвал рубля на рынке Forex, объявление Всемирной организации здравоохранения о пандемии коронавируса и начало процесса по делу об убийстве 298 пассажиров малайзийского авиалайнера 17 июля 2014 года пришлись на понедельник, 9 марта. Ситуация для Кремля в одночасье стала крайне сложной.

Однако нефтяную войну с ОПЕК и Соединенными Штатами, начатую Кремлем, при желании можно остановить. По крайней мере, на начальном этапе. Рубль подпереть — благо деньги пока есть. Пандемия еще не затронула Россию настолько, чтобы граждане начали выражать массовое недовольство руководством, пишет Константин Эггерт для Сноб. Более того, есть надежда, что коллективными мировыми усилиями ее удастся остановить. А вот с судьей Хендриком Стейнхёйсом, прокурором Вардом Фердинандуссе и их коллегами из Гаагского суда сделать ничего нельзя — ни уговорить, ни подкупить.

К ним, в теории, можно прислать "доктора" Мишкина с его коллегой по продаже БАДов Чепигой. Но и это бесполезно: судей и прокуроров в Голландии хватает. Некие "анонимы" могут продолжить попытки взламывать базы данных следствия и передавать их голландскому журналисту Максу ван дер Верффу, который пытается доказать, что рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур сбила украинская ПВО.

Делает он это при участии невесть откуда взявшихся помощников и помощниц с российскими паспортами и, что еще важнее, финансами. Однако расследованиям ван дер Верффа пока, да и то по должности, верит лишь Мария Захарова. Многонациональный народ Королевства Нидерланды дружно считает его провокатором.

Кремлю остается бессильно наблюдать за неторопливо развивающейся у него на глазах PR-катастрофой. Именно катастрофой, потому что главный тезис международной следственной группы — "ракетный комплекс “Бук” был российским" — никто серьезно не оспаривает. Кроме того, обвинение обещает представить десятки свидетельских показаний, в том числе от засекреченных свидетелей.

Также будут обнародованы 36 тысяч страниц документов и много часов аудио- и видеозаписей. Почти 50 родственников погибших выразили желание выступить в суде лично, около 80 прислали письменные показания. Их зачитают в зале заседаний. Можно представить себе эмоциональную силу этих свидетельств и их воздействие на общественное мнение. 400 журналистов со всего мира, аккредитованные для освещения процесса, обеспечат резонанс.

Сегодня обвиняемых четверо: трое россиян, включая небезызвестного Игоря Гиркина, и один гражданин Украины. Но по мере выявления новых обстоятельств дела обвинения могут предъявить и другим. В этом заключается главная проблема российской власти. Суд в Схипхоле должен будет ответить не только на вопрос о виновности подсудимых, но и о том, по чьему приказу "Бук" оказался на территории Украины. Я еще не встречал голландца — политика, журналиста, политолога, — который сказал бы мне, что "их" суд не пойдет до самого верха, по всей цепочке отдачи распоряжений.

А она, если считать, что комплекс был российским, по логике вещей, ведет в Москву.

Процесс будет длиться долго — год или больше. Москва может в любой момент попытаться пойти на внесудебное соглашение с семьями жертв с выплатой компенсации, но без официального признания ответственности — если такая форма разрешения конфликта есть в нидерландском праве. Так однажды поступил президент Рональд Рейган, когда в 1988 году американский ракетный крейсер Vincennes по ошибке сбил иранский пассажирский самолет.

Однако Рейгану было проще — ему не нужно было ничего скрывать. Вот крейсер, патрулирующий Персидский залив. Вот лайнер. Вот расчет радарной установки, допустивший ошибку. Вот тела погибших. Вот ответ: "Своих моряков мы не сдаем, да и иранцам нужно было бы держаться подальше. Но давайте закроем эту тему. Высылаем банковский чек".

Для российского руководства такой шаг будет равнозначен сознательному разрушению первоосновы российской политики, российской идеологии и российской пропаганды последних лет — истории про "фашистский мятеж" в Киеве и его последствия, включая гаубицы и "грады" из мифического военторга, непокорные "ЛНР/ДНР" и "бандеровскую чуму", угрожающую уютному "русскому миру" безвременно покинувших нас Захарченко, Гиви и Моторолы.

На неторопливый и церемонный Гаагский районный суд, заседающий в Схипхоле, неумолимо тянут весь 2014 год — год "русской весны", превращенный в главное обоснование фактической безальтернативности российской власти. "Хотите как на Украине?" — вот ведь пропагандистский лозунг номер один последних лет. В Москве, похоже, считают: любая уступка в ходе процесса по делу MH17 станет признанием того, что Россия ведет против Украины войну, пусть и "гибридную". Однако суд и так неумолимо пойдет по этому пути. Прозвучит или нет словосочетание "военное преступление", я не знаю, но с каждым днем процесса шансы, что прозвучит, будут увеличиваться.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.