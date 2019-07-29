Крупномасштабное силовое давление на оппозиционных столичных кандидатов, продолжавшееся всю неделю – смысловой тупик для мэра и его команды, ввязавшейся в проведение "нужных" выборов для столичного градоначальника.

Неспособность Собянина пойти на контакт с возмущенной московской общественностью и провести дипломатичные переговоры с незарегистрированными кандидатами, доведение ситуации до опасного и абсурдного кризиса в федеральном центре квалифицируется как свидетельство политической беспомощности.

Отдавая указания о подавлении и нейтрализации граждан, требующих по факту электоральной справедливости, мэр приоткрыл "ящик Пандоры" кровавого силового террора.

Имея возможность купировать протесты на начальном этапе, но не желая договариваться и идти на компромиссы с возмущенными кандидатами, Собянин выступает фактическим креатором массовых протестов, разогретых до уровня 2011 года.

Оказывая репрессивный прессинг на сложно прогнозируемое народное массовое сознание, существующее 6-й год в формате экономического кризиса, власть пытается еще и авторитарно приватизировать электоральные права и свободу выбора граждан, тем самым доводя ситуацию до реального народного взрыва, рукотворно организовывая политический кризис всей существующей системы.

Столичный мэр своими действиями в федеральном центре может положить начало схлопыванию пока еще существующего, но уже очень хрупкого баланса сил "власть-народ", который, обрушившись, прокатится по всей стране по принципу домино. "Эффект Собянина" может нанести непоправимый ущерб устоям государственности.

Активное попрание мэром гражданских прав и свобод москвичей в глазах консолидированного демократического Запада будет выглядеть по факту "людоедским" и оправданию не будет подлежать.

Собянин, как главный модератор и катализатор московского протеста, поставил уже все на карту сегодняшнего митинга. От того, по какому пути он пойдет, зависит сценарий развития дальнейшей ситуации в стране.

Тут хочется вспомнить слова классика: "Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.