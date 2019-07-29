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Кремлівський мамкознавець
Кремлівський мамкознавець
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Не приведи Бог видеть беспощадный бунт россиян

9.3т Читати матеріал російською

Крупномасштабное силовое давление на оппозиционных столичных кандидатов, продолжавшееся всю неделю – смысловой тупик для мэра и его команды, ввязавшейся в проведение "нужных" выборов для столичного градоначальника.

Неспособность Собянина пойти на контакт с возмущенной московской общественностью и провести дипломатичные переговоры с незарегистрированными кандидатами, доведение ситуации до опасного и абсурдного кризиса в федеральном центре квалифицируется как свидетельство политической беспомощности.

Отдавая указания о подавлении и нейтрализации граждан, требующих по факту электоральной справедливости, мэр приоткрыл "ящик Пандоры" кровавого силового террора.

Имея возможность купировать протесты на начальном этапе, но не желая договариваться и идти на компромиссы с возмущенными кандидатами, Собянин выступает фактическим креатором массовых протестов, разогретых до уровня 2011 года.

Оказывая репрессивный прессинг на сложно прогнозируемое народное массовое сознание, существующее 6-й год в формате экономического кризиса, власть пытается еще и авторитарно приватизировать электоральные права и свободу выбора граждан, тем самым доводя ситуацию до реального народного взрыва, рукотворно организовывая политический кризис всей существующей системы.

Новини
Страха больше нет: кризис переходит в открытую фазу

Столичный мэр своими действиями в федеральном центре может положить начало схлопыванию пока еще существующего, но уже очень хрупкого баланса сил "власть-народ", который, обрушившись, прокатится по всей стране по принципу домино. "Эффект Собянина" может нанести непоправимый ущерб устоям государственности.

Активное попрание мэром гражданских прав и свобод москвичей в глазах консолидированного демократического Запада будет выглядеть по факту "людоедским" и оправданию не будет подлежать.

Собянин, как главный модератор и катализатор московского протеста, поставил уже все на карту сегодняшнего митинга. От того, по какому пути он пойдет, зависит сценарий развития дальнейшей ситуации в стране.

Тут хочется вспомнить слова классика: "Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный".

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Автор
Кремлівський мамкознавець Кремлівський мамкознавець
Тема
Вибори в Росії
Особа
Сергій Собянін
Місце
Росія Москва
Теги
протест Новини Росії
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Чан Джеки
Чан Джеки
а карлик в батискафе спряталси.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Пора бы уже кому-нибудь из этих "правдолюбов" дать реальный срок - за призывы к несанкционированным митингам, за покушение на жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.... Потому как уже надоело смотреть на последователей Ельцина и проч., всеми силами старающихся раскачать страну. Украину раскачали - и каким боком все вышло?
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Gordon Yury
Gordon Yury
Русский Крымчанин, вот у кого не станут спрашивать москвичи совета, как им обустроить свою жизнь - так это у русских крымчан! Раньше не спрашивали и сейчас не спросят... Вас просто вернут в УКРАИНУ и все! И не сбудется ваша мечта о безбедной жизни на халяву при коммунизме, построенном на отдельно взятом полуострове!!!
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Ситуация проста, как пять копеек. Синхронность «протестов» в Москве и Гонконге, равно как и надуманность поводов для этих протестов, не оставляет никаких сомнений в заказчиках данного шоу. И даже причина понятна – стратегический союз России и Китая стремительно уничтожает остатки американского доминирования. Буквально сегодня на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым глава МИД КНР Ван И заявил, что китайское правительство заинтересовано в тесном сотрудничестве с Россией ради обеспечения мира и порядка на международной арене. «Китайская сторона готова плечом к плечу с РФ защищать законные права наших двух стран, поддерживать справедливость на международной арене, обеспечивать как региональные, так и глобальные мир и стабильность». А за несколько дней до этого было подписано постановление о разработке и подписании договора о стратегическом оборонном партнёрстве. Вы понимаете, что это означает? Правильно, что американское доминирование, основанное на грубой военной силе, шантаже и угрозах, за-кон-чи-лось. Сирию им не отдали, Северную Корею тоже, в Венесуэле и Иране им также пришлось обломаться. А всё, что может Трамп – это ожесточённо ссориться с Францией и Швецией в твиттере (но и там его массово посылают). Убожество США особенно наглядно видно на примере Турции. «Не покупайте С-400, иначе мы введём против вас санкции!». «Купили? Тогда не включайте, потому что иначе мы введём против вас санкции!». «Включили? Тогда не сбивайте наши самолёты, иначе мы введём против вас санкции». Ну, вы поняли. Тотальная импотенция, как дипломатическая и военная, так и смысловая. Соединённым Штатам нечего предложить миру. И на этом фоне Москва и Пекин уже прямым текстом говорят «Не беспокойтесь, мы вдвоём всех защитим» (и, что характерно, защищают). На фоне этого Вашингтон бросает в последний и нерешительный бой остатки своей агентуры в России и Китае. Синхронно, последние несколько месяцев митинги в Москве и Гонконге проходят одновременно.
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Чан Джеки
Чан Джеки
Shlagov Poster, да сирия сев.корея иран россия ето страны изгои тобиш терористы.а тама придумывай оправдания для х...а.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
В Москве повод для «протестов» такой же надуманный. Ручная оппозиция Ходорковского в лице Людмилы Соболь и прочих навальнят и не собиралась реально участвовать в выборах. Иначе бы так откровенно халатно не провалила бы сбор подписей. Вот и сегодня «мирные протестующие» активно занимались провокациями. Метали в полицейских куски асфальта, распыляли перцовую смесь из газовых баллончиков (от чего страдалислучайные прохожие), нападали на сотрудников правоохранительных органов при исполнении. Ну и крики типа «Мусора – позор России» полностью совпадают с аналогичными украинскими кричалками времён «евромайдана». Впрочем, полиция и Росгвардия особо церемониться не стали, и принялись винтить нарушителей общественного порядка («бить буду аккуратно, но сильно, Казладоев»). Всего в митинге участвовало около 3,5 тысяч человек (для сравнения, в гуляниях в парке Горького примерно в то же время свыше 120 тысяч), из которых около 700 – журналисты и блогеры. По предварительным данным было задержано 1074 скакуаса. Жалкая кучка, которая пытается присвоить себе право вещать от имени народа. Всё это сопровождалось медийно всеми рупорами американской пропаганды, начиная с радио «Свобода», «Дойче Велле» и телеканала «Лождь», и заканчивая ходорковской «Новой газетой» и доброхотовским «Инсайдером».
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