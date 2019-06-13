Вчерашние жесткие задержания на день России в Москве на марше достойны серьезного политического психоанализа. Мы лишь зарезюмируем пару симптомов.
Столичное чиновничье семя и силовой блок, попав в беспрецедентно компрометирующую ситуацию, после вынужденного реверанса выместили свою злобу на протестующих, таким образом отомстив им за разнос от вышестоящего начальства.
День России в Москве ознаменовался многотысячным митингом и массовыми задержаниями. В общем потоке новостей погасло награждение в Кремле, концерт на Красной площади и другие различные мероприятия – работа пиарщиков, как это водится, сведена к нулю. Звучали лозунги: "Остановить полицейский террор", "Мусора – позор России", "Россия будет свободной", "Это наш город" и другие.
Протесты в Москве
Кремлевский мамковед
Протесты в Москве
Кремлевский мамковед
Протесты в Москве
Кремлевский мамковед
Протесты в Москве
Кремлевский мамковед
Несмотря на любовь Президента к бескомпромиссным решениям по отношению к мирным митингующим, силовое подавление было не одобрено. В известной конструкции преемничества пробита очередная брешь.
Обществу демонстрируется, что "дело Голунова" инициировало лишь косметические изменения на низовом уровне: отставки Колокольцева и иже с ним не предполагается.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.