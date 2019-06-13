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Кремлівський мамкознавець
Кремлівський мамкознавець
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"Мусора – позор России"

8.3тЧитати матеріал російською

Вчерашние жесткие задержания на день России в Москве на марше достойны серьезного политического психоанализа. Мы лишь зарезюмируем пару симптомов.

Столичное чиновничье семя и силовой блок, попав в беспрецедентно компрометирующую ситуацию, после вынужденного реверанса выместили свою злобу на протестующих, таким образом отомстив им за разнос от вышестоящего начальства.

Новини
Кремль за один день отыгрался за все свои уступки

День России в Москве ознаменовался многотысячным митингом и массовыми задержаниями. В общем потоке новостей погасло награждение в Кремле, концерт на Красной площади и другие различные мероприятия – работа пиарщиков, как это водится, сведена к нулю. Звучали лозунги: "Остановить полицейский террор", "Мусора – позор России", "Россия будет свободной", "Это наш город" и другие.

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Кремлевский мамковед

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Кремлевский мамковед

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Кремлевский мамковед

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Кремлевский мамковед

Несмотря на любовь Президента к бескомпромиссным решениям по отношению к мирным митингующим, силовое подавление было не одобрено. В известной конструкции преемничества пробита очередная брешь.

Обществу демонстрируется, что "дело Голунова" инициировало лишь косметические изменения на низовом уровне: отставки Колокольцева и иже с ним не предполагается.

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Автор
Кремлівський мамкознавецьКремлівський мамкознавець
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїпротест
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Томашевич Віктор
Томашевич Віктор
ИГОРЬ ТАЛЬКОВ - " Я ВЕРНУСЬ" УТУБ .
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Ну что это ? Берут за руки за ноги и тащат. Нужно брать пример с демократических стран например Америки и Франции, там разгоняют слезоточивым газом и резиновыми пулями.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Парраша - она такая! Кровь и дерьмо! Рабы и надсмотрщики!
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