Вчерашние жесткие задержания на день России в Москве на марше достойны серьезного политического психоанализа. Мы лишь зарезюмируем пару симптомов.

Столичное чиновничье семя и силовой блок, попав в беспрецедентно компрометирующую ситуацию, после вынужденного реверанса выместили свою злобу на протестующих, таким образом отомстив им за разнос от вышестоящего начальства.

Новини Кремль за один день отыгрался за все свои уступки

День России в Москве ознаменовался многотысячным митингом и массовыми задержаниями. В общем потоке новостей погасло награждение в Кремле, концерт на Красной площади и другие различные мероприятия – работа пиарщиков, как это водится, сведена к нулю. Звучали лозунги: "Остановить полицейский террор", "Мусора – позор России", "Россия будет свободной", "Это наш город" и другие.

Протесты в Москве Кремлевский мамковед

Протесты в Москве Кремлевский мамковед

Протесты в Москве Кремлевский мамковед

Протесты в Москве Кремлевский мамковед

Несмотря на любовь Президента к бескомпромиссным решениям по отношению к мирным митингующим, силовое подавление было не одобрено. В известной конструкции преемничества пробита очередная брешь.

Обществу демонстрируется, что "дело Голунова" инициировало лишь косметические изменения на низовом уровне: отставки Колокольцева и иже с ним не предполагается.

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