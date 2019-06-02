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Кремлівський мамкознавець
Кремлівський мамкознавець
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Конфликты и напряженность нарастают: инсайд из Кремля

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Обстановка в Администрации президента на начало июня:

1. В последние месяцы самый успешный трек в АП - внешнеполитический, и именно он направлен сегодня на стабилизацию рейтинга Президента России. На предстоящем ПМЭФ о внешней политике будут говорить даже на сугубо внутреннеполитических панельных дискуссиях. Наши источники в АП сообщают, что сам Владимир Путин рассматривает колебание своего рейтинга как запрос от общества на обновление управленческой парадигмы.

2. АП поддерживает эксперименты с трансформацией партийных проектов. В УВП понимают, что традиционные подходы в работе с несистемной оппозицией дают слабый эффект, а её идеологи активно ищут новые лица (в большому неудовольствию Алексея Навального) и новые лозунги.

В связи с этим АП будет продолжать попытки диалога с управляемой частью оппозиции - в настоящий момент главным объектом для экспериментов является "Яблоко", где на ближайших питерских выборах будет тестироваться эффект от таких модулей программы партии, как разрешение гей-парадов и однополых браков, а также легализация лёгких наркотиков.

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3. АП находится в поиске ответного решения на инфоатаку со стороны несисистемной оппозиции в адрес спецслужб и правоохранительных органов - в первую очередь, Росгвардии, СКР и ФСБ.

Социологи фиксируют рост недовольства и недоверия к власти со стороны молодежи, что является реакцией на силовые действия в адрес протестующих на митингах и других мероприятиях "протестного характера", а также появившиеся первые судебные решения в отношении их участников.

Наши источники сообщают: Президенту становится всё очевиднее, что молодёжная аудитория федеральных СМИ с каждым месяцем становится всё более "куцей", а выигрывают в борьбе за мнение молодёжи те, кто ведёт пропаганду в интернете - в первую очередь, в социальных сетях, а также в Телеграме (формирование мнения элит).

4. Нарастает напряжённость в отношении госхолдингов и их бенефициаров. В АП прорабатывается вопрос громких отставок в руководстве ряда госхолдингов с целью демонстрации населению "принципиальной позиции Владимира Путина".

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Этой ситуацией пользуются и элитные блоки, активизировавшие свою конфликтную повестку.

Так, наши источники фиксируют напряжение отношений (на уровне Москвы) между руководством ФСБ и СКР, а также СКР и Росгвардии.

В крупном бизнесе и промышленности заметны лоббистские действия против Ростеха (на волне катастрофы SSJ) со стороны широкой коалиции из старого питерского силового и бизнес-окружения Президента.

Ещё один заметный трек - участие Ковальчуков в союзе с Минэкономразвития в протовостоянии элитным лоббистам (Дворкович, Патрушев) через критику инфраструктурных проектов РЖД...

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Автор
Кремлівський мамкознавецьКремлівський мамкознавець
Тема
Соціально-економічна ситуація в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїрейтинг
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