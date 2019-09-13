Несколько дней уже прошло с тех пор, как страна узнала что экс-сотрудник АП Олег Смоленков - шпион. Все эти дни мы тоже пытался узнать детали громного скандала у наших источников как в АП, так и в МИД. Это было непросто - на историю Смоленкова наложили гриф секретности, а его экс-коллегам запретили разглашать любую информацию.
Олег Смоленков
Лента.ру
Но кое-что нам все-таки удалось выяснить из того, что до сих пор не опубликовали другие СМИ и телеграм-каналы.
1. Смоленков после окончания командировки в США работал не в Управделами Президента, а в Управлении Президента по внешней политике.
2. В период работы в АП был на хорошем счету у Александра Манжосина, экс-начальника управления АП по внешней политике (ушёл в 2018 году, а "уходить" его стали как раз после инцидента со Смоленковым).
3. Смоленков был вхож к Сергею Приходько, экс-зампреду Правительства - руководителю аппарата Правительства.
Наш источник в АП сообщает, что именно Приходько познакомил Смоленкова с Олегом Дерипаской, и впоследствии Смоленков был лоббистом интересов Дерипаски в США. Одна из причин, почему Приходько был "задвинут" с поста руководителя аппарата Правительства в мае 2018 года, почти одновременно с Манжосиным - расследование по Смоленкову. Известная Настя Рыбка, из-за которой Дерипаска стал беднее на 1 млрд евро, а Приходько покинул свою должность, также была информатором Смоленкова, и именно по этой причине к ней в тайскую тюрьму приезжали представители спецслужб США, а российские власти после депортации в Россию взяли с нее подписку о неразглашении.
4. В 2017 году, после бегства семьи Смоленкова за границу, в Управлении по внешней политике была проведена тотальная проверка всех сотрудников, а Контрольное управление АП резко усилили сотрудниками ФСБ. В мае 2018 года начальник КУ АП Константин Чуйченко сменил на посту зампреда Правительства - руководителя аппарата Правительства Приходько, а в КУ пришёл новый начальник - замдиректора ФСБ Дмитрий Шальков, который резко ужесточил контрольный функционал АП, начав с мониторинга и проверки сотрудников.
5. Все сотрудники АП, которых коснулась проверка, дали письменное обязательство не разглашать факт бегства Смоленкова за границу.
6. После инцидента с Смоленковым был изменён и регламент проверки при приёме на работу в Правительство и руководство ФОИВов. Департамент госслужбы и кадров Правительство (Андрей Сороко) стал проводить гораздо более детальную проверку кандидатов, а контролировать его работу стал новый шеф аппарата Правительства - Константин Чуйченко.
7. Смоленков и вся его семья имеет американское гражданство, продолжает общаться с некоторыми российскими экс-коллегами - дипломатами в США. России в 2017 году было отказано в выдаче граждан США Смоленковых. В т.ч.по этой причине история была полностью засекречена.
8. Наши источники едины во мнении, что утечка информации про Смоленкова инициирована представителями ФСБ, конечная цель - увольнение помощника Президента Юрия Ушакова и ослабление позиций главы МИД Сергея Лаврова на начальном этапе "Большого трансфера", который можно ожидать уже в 2020 -2021 годах. Еще одним вероятным заинтересантом утечки называют спикера ГосДумы Вячеслава Володина, являющегося последовательным критиком Сергея Лаврова и пытающегося перехватить инициативу у МИД на целом ряде направлений внешнеполитического трека...
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