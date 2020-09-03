Кремль відповів на звинувачення в отруєнні Навального "Новачком"

У Кремлі не бачать жодних приводів для звинувачення російської держави в зв'язку з отруєнням опозиційного політика Олексія Навального речовиною з групи "Новачок".

Як повідомляє "Інтерфакс", прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що не вважає, що отруєння Навального могло бути кому-небудь вигідно.

"Не думаю взагалі, що комусь це могло бути вигідно, якщо просто тверезо дивитися на те, що відбувається. Я б акуратно казав про звинувачення російської держави. Все-таки немає ніякого приводу для звинувачень російської держави. Ніякі звинувачення ми не схильні сприймати в зв'язку з цим", – зазначив він.

За словами Пєскова, президент Росії Володимир Путін не планує ніяких спеціальних заяв у зв'язку зі звітом уряду Німеччини про те, що Навального отруїли "Новачком". Також він не планує розмовляти з канцлером Ангелою Меркель.

Прес-секретар зауважив, що два лідери досить часто спілкуються по телефону. "Тому, напевно, якщо одна зі сторін вважатиме за необхідне, то такі контакти зможуть відбутися", – додав він.

Також в Кремлі не розуміють, що може бути причиною обговорення теми санкцій проти РФ.

"Ми, безумовно, не хотіли б, щоб наші партери в Німеччині, інших європейських країнах, поспішали з якимись оцінками, ми вважали за краще б знаходитися у діалозі", – продовжив Пєсков.

Він підкреслив, що до відправки Навального в Німеччину чисельні аналізи не виявили отруйних речовин.

"Ми зацікавлені у встановленні причин події з берлінським пацієнтом. Наші слідчі органи проводять необхідні перевірочні дії, цим діям однозначно допоможе інформація німецької сторони. Досі будь-якої інформації ми не отримали. Сподіваємося, що це станеться найближчим часом", – сказав прессекретар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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