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2 грудня • оновлено в 22:13
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Кремль рятується від ракет НАТО в Україні? Генерал озвучив версію

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Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив: плани Росії захистити свої південні і західні кордони мережею нових радіолокаційних станцій пов'язані з побоюваннями, що війна на Донбасі "може перерости у щось більше".

"Вони оцінюють ситуацію таким чином, що гібридна війна на Донбасі може породити початок широкомасштабних дій України, наприклад, із НАТО", – сказав він OBOZREVATEL.

"НАТО навряд чи вдасться відсидітися, як це було у ситуації з Кримом і Донбасом", – впевнений генерал.

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За словами Романенка, у генштабі збройних сил РФ останнім часом опрацьовуються шляхи протидії "на головному, західному напрямку – через Україну".

РЛС Контейнер

РЛС Контейнер

В контексті заобрійної станції типу "Контейнер", яку 1 грудня було запущено в експлуатацію у Мордовії, генерал повідомив: "У неї є технічна можливість з виявлення цілей на великих відстанях, відстеження масованих пусків ракет, зокрема крилатих".

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Нагадаємо, за інформацією міністерства оборони РФ, у Кремлі планують створити радіолокаційне поле на південних і західних кордонах держави, здатне відстежувати пуски крилатих ракет. Радіус дії станції типу "Контейнер" становить близько 2 тисяч кілометрів.

Як писав OBOZREVATEL, в Росії вперше випробували гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал". Вперше "Кинджал" показали широкій публіці у серпні на авіашоу, що відбувалося на полігоні Дубровичі в рамках Армійських міжнародних ігор.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Ігор Романенко
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
С какого перепугу полупитторская Ната встала в очередь,что бы склеить ласты за укРоину??Хенераль явно на бутирате сидит.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Нет, хох-хол - это диагноз! Пшеки вон 2 млрд. долларов предлагают и покрытие всех расходов, и то Штаты там ничего не размещают. Потому что умные. Ядерные "искандеры" на Кубе и в Венесуэле обойдутся много, много дороже!
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Хлы , представляю,как вам стыдно,за таких романенков!!!!!))))))))
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