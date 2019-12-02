Кремль рятується від ракет НАТО в Україні? Генерал озвучив версію

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив: плани Росії захистити свої південні і західні кордони мережею нових радіолокаційних станцій пов'язані з побоюваннями, що війна на Донбасі "може перерости у щось більше".

"Вони оцінюють ситуацію таким чином, що гібридна війна на Донбасі може породити початок широкомасштабних дій України, наприклад, із НАТО", – сказав він OBOZREVATEL.

"НАТО навряд чи вдасться відсидітися, як це було у ситуації з Кримом і Донбасом", – впевнений генерал.

За словами Романенка, у генштабі збройних сил РФ останнім часом опрацьовуються шляхи протидії "на головному, західному напрямку – через Україну".

РЛС Контейнер

В контексті заобрійної станції типу "Контейнер", яку 1 грудня було запущено в експлуатацію у Мордовії, генерал повідомив: "У неї є технічна можливість з виявлення цілей на великих відстанях, відстеження масованих пусків ракет, зокрема крилатих".

Нагадаємо, за інформацією міністерства оборони РФ, у Кремлі планують створити радіолокаційне поле на південних і західних кордонах держави, здатне відстежувати пуски крилатих ракет. Радіус дії станції типу "Контейнер" становить близько 2 тисяч кілометрів.

Як писав OBOZREVATEL, в Росії вперше випробували гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал". Вперше "Кинджал" показали широкій публіці у серпні на авіашоу, що відбувалося на полігоні Дубровичі в рамках Армійських міжнародних ігор.

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