Кремль приготувався роздавати паспорти жителям "Л/ДНР": у чому причина

Росія збирається ввести спрощений порядок надання громадянства українцям, які проживають у терористичних "Л/ДНР", відразу після другого туру президентських виборів в Україні.

Проект відповідного указу президента Володимира Путіна вже підготовлений, повідомляють джерела видання "РБК". Зазначається, що жителі Донбасу нібито зможуть отримати документи без обов'язкових іспитів і дотримання вимоги про проживання у Росії більше п'яти років.

"Силовикам зможуть видати на місці, цивільним треба буде виїздити до Ростовської області (Матвіїв Курган). У бюджетних установах збирають інформацію про те, у кого є паспорт "ДНР", а у кого немає", — розповіло джерело.

"Известия"

У матеріалі зазначається, що сценарій російської паспортизації "ЛНР" і "ДНР" — це елемент торгу Москви з Києвом навколо майбутнього Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що сотні тисяч жителів окупованих районів Донбасу найближчим часом можуть отримати паспорти Росії. Для Кремля це стане серйозним козирем на переговорах щодо врегулювання ситуації на сході України.

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