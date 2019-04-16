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Кремль приготувався роздавати паспорти жителям "Л/ДНР": у чому причина

8.6тЧитати матеріал російською

Росія збирається ввести спрощений порядок надання громадянства українцям, які проживають у терористичних "Л/ДНР", відразу після другого туру президентських виборів в Україні.

Проект відповідного указу президента Володимира Путіна вже підготовлений, повідомляють джерела видання "РБК". Зазначається, що жителі Донбасу нібито зможуть отримати документи без обов'язкових іспитів і дотримання вимоги про проживання у Росії більше п'яти років.

"Силовикам зможуть видати на місці, цивільним треба буде виїздити до Ростовської області (Матвіїв Курган). У бюджетних установах збирають інформацію про те, у кого є паспорт "ДНР", а у кого немає", — розповіло джерело.

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Кремль приготувався роздавати паспорти жителям "Л/ДНР": у чому причина

"Известия"

У матеріалі зазначається, що сценарій російської паспортизації "ЛНР" і "ДНР" — це елемент торгу Москви з Києвом навколо майбутнього Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що сотні тисяч жителів окупованих районів Донбасу найближчим часом можуть отримати паспорти Росії. Для Кремля це стане серйозним козирем на переговорах щодо врегулювання ситуації на сході України.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Кастрюльки ещё не поняли к чему это - выдача паспортов. Про Воркуту пишут ))) Одна извилина. Ну-ну. Так даже веселее
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Масковським МОКШАМ,сидіть тихенько,і чекать,анонсованого ХУЙЛОЛИКИМ,великого прориву,ВЕЛИКОСКРЄПНИХ РИТУЗІВ, расєйської ПЕДЕРАЦІЇ !!.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ибн Хабибулин, Срать на Красной площади, не снимая шаровар, не надоело?
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде, ПАРАША СВИНАРЧУКІВ ! (ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)
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2
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И остануться в Украине свiдомi ахтивисты и свiдомо МАНДАйнутое бидло. Будут скакать по Украине с плакатами "Украина без......."
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4
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Гетьман Елена, А ты лябо грамотная проститутка с ленинградки?
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1
Гетьман Елена
Гетьман Елена
Иваненко Виталий, неграмотное быдло здесь ты)
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