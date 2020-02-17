"Кремль нічого не розуміє": Чубайс передбачив крах Росії

Російський історик Ігор Чубайс передбачив крах Росії і навів приклад 1918 року, коли країна перебувала на межі розпаду, інститути управління були зруйновані, йшла громадянська війна.

Про це більш детально він написав в блозі на OBOZREVATEL. На його думку, нині розрив між Кремлем і народом стає все гострішим, але влада, не відчуваючи цього, вносить термінові зміни до Конституції, вводить пост верховного правителя, незважаючи на посаду президента.

"Влада геть не розуміє, що розрив між Кремлем і народом стає все гострішим. Запропоновано ввести новий пост "верховного правителя", а прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков ще й підтвердив "ми розглядаємо всі варіанти і все пропозиції". Колчак (Олександр Колчак, політик і головнокомандувач російської армії. – ред), вступаючи на посаду верховного правителя в 1918 році, з гіркотою визнавав "я змушений прийняти цей пост, коли російське держава знаходиться на межі краху, інститути управління зруйновані і йде громадянська війна". Не розуміючи і не бажаючи цього, Пєсков повторив це визнання адмірала", – пояснив Чубайс.

Громадянська війна в Росії РІА Новини

За його словами, населення Росії вимирає і скорочується, еміграція набагато вища, ніж в роки громадянської війни.

"Життєвий рівень знижується, податки і побори ростуть, доходи падають, економіка і реальне виробництво згортаються. Мільярди доларів пропадають через недобудовані і неправильно побудовані газопроводи, охорону здоров'я зруйновано, екологія – жахлива. Додамо зовнішню ізоляцію і санкції. Росія втручається в усі нові війни, які оголошуються "неіснуючими" або тимчасовими, причому кількість загиблих в них і покалічених засекречена. Ось куди нас завів кремлівський режим. Це все ми вже проходили у 1918-му", – підкреслив Чубайс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами колишнього підполковника КДБ Володимира Попова, як тільки у Росії погіршиться фінансове становище, найбільш багаті регіони – Якутія, Урал і Далекий Схід – вимагатимуть незалежності у центральної влади.

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