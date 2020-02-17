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17 лютого • оновлено в 16:20
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"Кремль нічого не розуміє": Чубайс передбачив крах Росії

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Російський історик Ігор Чубайс передбачив крах Росії і навів приклад 1918 року, коли країна перебувала на межі розпаду, інститути управління були зруйновані, йшла громадянська війна.

Про це більш детально він написав в блозі на OBOZREVATEL. На його думку, нині розрив між Кремлем і народом стає все гострішим, але влада, не відчуваючи цього, вносить термінові зміни до Конституції, вводить пост верховного правителя, незважаючи на посаду президента.

"Влада геть не розуміє, що розрив між Кремлем і народом стає все гострішим. Запропоновано ввести новий пост "верховного правителя", а прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков ще й підтвердив "ми розглядаємо всі варіанти і все пропозиції". Колчак (Олександр Колчак, політик і головнокомандувач російської армії. – ред), вступаючи на посаду верховного правителя в 1918 році, з гіркотою визнавав "я змушений прийняти цей пост, коли російське держава знаходиться на межі краху, інститути управління зруйновані і йде громадянська війна". Не розуміючи і не бажаючи цього, Пєсков повторив це визнання адмірала", – пояснив Чубайс.

Громадянська війна в Росії

Громадянська війна в Росії

РІА Новини

За його словами, населення Росії вимирає і скорочується, еміграція набагато вища, ніж в роки громадянської війни.

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"Життєвий рівень знижується, податки і побори ростуть, доходи падають, економіка і реальне виробництво згортаються. Мільярди доларів пропадають через недобудовані і неправильно побудовані газопроводи, охорону здоров'я зруйновано, екологія – жахлива. Додамо зовнішню ізоляцію і санкції. Росія втручається в усі нові війни, які оголошуються "неіснуючими" або тимчасовими, причому кількість загиблих в них і покалічених засекречена. Ось куди нас завів кремлівський режим. Це все ми вже проходили у 1918-му", – підкреслив Чубайс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами колишнього підполковника КДБ Володимира Попова, як тільки у Росії погіршиться фінансове становище, найбільш багаті регіони – Якутія, Урал і Далекий Схід – вимагатимуть незалежності у центральної влади.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Іванова
Тема
російська економіка
Особи
Дмитро Пєсков Ігор Чубайс
Місце
Росія
Теги
Новини Росії війна
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Нациев Сала
Нациев Сала
Опять для прыщавой искуссвтенной недонации окраинцев выдумывают всякие перемоги
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
КИЕВ, 17 февраля. Украине потребуется $100 млрд инвестиций в течение 50 лет, чтобы преодолеть технологическое отставание от соседних стран, таких как Белоруссия или Словакия. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, представляя в понедельник подготовленную правительством стратегию обеспечения экономического роста путем наращивания инвестиций. Он сравнил степень износа основных фондов на Украине и в некоторых граничащих с ней странах. "У соседей: Словакия - 35%, Белоруссия - 38%, Молдавия - 42%. Украина - 62%. Чтобы нам догнать Белоруссию или Словакию, нам нужно $100 млрд инвестиций в течение 50 лет", - цитирует министра украинское издание "Экономическая правда". "Как ни считай, или производительность, или инвестиции, или модернизация основных средств - нам нужны огромные инвестиции", - подчеркивает Милованов. "С 90-х та промышленность, которая нам осталась, по сути, ее проели, - заявил министр экономики Украины. - агро и ITначали восстанавливаться, но в большинстве случаев инвестиций внутрь страны не было. Потому что деньги выводились из Украины или из компаний. Сегодня мы в том состоянии, которое есть следствие этого", - пояснил он. Описывая состояние дел в украинской экономике, Милованов сказал: "Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте - 17%, все остальное - это сырье... В перерабатывающей промышленности 3% высоких технологий". "Наша экономика сегодня детехнологизирована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир", - заявил украинский министр.
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