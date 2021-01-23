ВОЛЯ НАРОДУ ТА ІСТЕРИКА ВЛАДИ

Народ Росії не бажає повертатися і не повернеться в більшовицьке рабство. Він не бажає, щоб багатства країни і його податки витрачалися безконтрольно купкою людей, що насильством та обманом утримують владу над країною, які перетворили на фікцію вибори в законодавчі установи, якими замінено суди життям за поняттями, а федералізм вертикаллю владного окрику.

Хто з громадян бажає протилежного? Хто хоче бути жебраком рабом при жируючих панах, німим прислужником при хамській влади? Хто? – впевнений – ніхто. Просто не всі ще до кінця усвідомили в Росії, в яку яму путінський режим заштовхав народ за останні 10-15 років, чого він позбавив кожного з нас і чим пов'язав і руки і совість.

Ми можемо не погоджуватися з програмою Олексія Навального з виведення країни з нинішнього тяжкого стану (тим більше, що я її не бачив, так і не бачу), але ми не можемо не поважати його право на життя (як і власне право на життя), його право на чесний і неупереджений суд (як і наше право на такий суд), його право повертатися на свою батьківщину, коли він побажав цього (як і наше право на батьківщину), його право критикувати владу, закликати до чесних виборів, до ретельного розслідування передбачуваних корупційних схем і кримінального присвоєння національних багатств країни. Це його право, як і наше право, і навіть більше того, це обов'язок кожного з нас.

Тому підтримка Олексія Навального сьогодні це не підтримка його програми, навіть не підтримка ФБК, це підтримка його і нашої людської гідності, його і нашої громадянської і політичної волі. Це боротьба за його і нашу свободу одночасно.

Буде покінчено з нинішнім авторитарним режимом, і на вільних виборах різні програми відновлення Росії постануть перед нами, і самі громадяни вільно вирішать, яка програма їм ближче – лівих або правих, Навального або Явлінського. Але зараз ми боремося за саме право вибирати, за те, щоб наш голос не був вкрадений, сфальсифікований, спотворений.

Ми боремося за те, щоб не бути все більшою мірою об'єктами маніпуляції продажних і брехливих державних ЗМІ, а щоб самим отримувати новини вести з різних джерел, аналізувати їх, робити власні висновки і діяти відповідно до цих висновків і нашим життєвим досвідом. Нам не потрібен Сталін чи будь-хто інший, хто "думає за нас".

Кремль і Стара площа нині в істериці і жаху. Вони небезпечні саме хаотичністю своїх рухів, Той, Хто карає, очевидно позбавив їх розуму. Навіть у власних інтересах вони повинні були б діяти зовсім інакше. Але зараз володарі Росії схожі на людину з ураженим мозочком, який не може керувати своїми рухами. У них відібрало мову, вони не здатні на діалог. Навіть з собакою і конем говорять. А ці тільки б'ють. Б'ють громадян Росії. Що вони очікують у відповідь?

Саме тому ми не повинні бути байдужими до того, що відбувається. Зараз за заклики до мирного мітингу на підтримку Олексія Навального по всій країні заарештовують і залякують людей. Але хіба це не суверенна справа і право громадян протестувати проти дій влади, які вони вважають несправедливими і, тим більше, злочинними? Це наше право. Саме за здійснення цього права бореться Навальний і ми його повинні підтримати, пам'ятаючи, що тим ми підтримуємо самих себе, і наших дітей і онуків в їх праві бути громадянами вільної Росії.

Не всі зможуть завтра вийти на площу. Я, давно перебуваючи в ізоляції через пандемію, остерігся натовпу. Але всі, і ті хто вийдуть, і ті хто залишаться вдома, нехай усвідомлюють, що боротьба за право бути людиною в Росії вступає в найрішучий фазис. Майбутнє залежить від нас.

СВОБОДУ Олексію Навальному І всім політичним в'язням В РОСІЇ! РОСІЯ ПОВИННА СТАТИ ВІЛЬНОЮ!

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