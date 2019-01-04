Кораблі ВМСУ в Керченській протоці: у Росії вибухнули погрозами на адресу міжнародних спостерігачів

Іноземні спостерігачі, які супроводжуватимуть українських моряків під час наступного проходу кораблів ВМСУ через Керченську протоку, будуть розглядатися Росією "як співучасники злочину".

Таку відповідь дав член Комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич на заяву радника українського президента Юрія Бірюкова, пише ФАН.

Клінцевіч підкреслив, що "будь-які протиправні дії у російських водах неминуче зустрінуть жорстку протидію".

Франц Клінцевич council. gov.ru

"Хочу попередити: ні про яких закордонних спостерігачів у разі їхньої присутності на українських суднах, які порушили російські кордони, не може бути мови", — заявив росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 грудня Турчинов заявив, що Україна планує здійснити новий прохід через Керченську протоку із залученням міжнародних партнерів, щоб не допустити захоплення Росією Азовського моря.

Також секретар РНБО зазначив, що нове ракетне озброєння допоможе Україні захищатися у морях і дозволить знищити Кримський міст.

У МЗС РФ нервово відреагували на заяви Турчинова, назвавши плани України "безвідповідальною провокацією".

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