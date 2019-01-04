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Кораблі ВМСУ в Керченській протоці: у Росії вибухнули погрозами на адресу міжнародних спостерігачів

4.4тЧитати матеріал російською

Іноземні спостерігачі, які супроводжуватимуть українських моряків під час наступного проходу кораблів ВМСУ через Керченську протоку, будуть розглядатися Росією "як співучасники злочину".

Таку відповідь дав член Комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич на заяву радника українського президента Юрія Бірюкова, пише ФАН.

Клінцевіч підкреслив, що "будь-які протиправні дії у російських водах неминуче зустрінуть жорстку протидію".

Франц Клінцевич

Франц Клінцевич

council. gov.ru

Новини
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"Хочу попередити: ні про яких закордонних спостерігачів у разі їхньої присутності на українських суднах, які порушили російські кордони, не може бути мови", — заявив росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Росія
Теги
Азовське мореЧорне мореКерченська протока
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Стахов Сергій
Стахов Сергій
Та класти треба на казлапов, як усі на них кладуть. Вони тільки неозброєні катери можуть захоплювати. Будуть вони смоктати і ковтати аж бігом. Хай убогі собі пиздякають. Кацапьйо ніхто не поважає у цивілізованому світі. Нація нікчемних алкашів і ледарів. Тьфу на них.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А если среди наблюдателей будут турки? интересно как будут верещать кацапы, когда Эрдоган им Босфор перекроет....
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
UaDonetsk Umka, я думаю, что ничего не будет.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну если существуют ещё такие страны как Украина, которым плевать на своих граждан, то пусть плывут, рыбам на радость!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Пигин Макс, опять дерьмо забило обе головы? Когда вторую жопу отрастишь, рашинский мутант?
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