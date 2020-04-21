Консервована вода в СРСР: для чого її робили. Фото

За часів СРСР існував незвичайний вид консервів, які не йшли у відкритий продаж. Серед них була і консервована питна вода.

Як пише "Рамблер", дана вода була призначена для моряків суден, які зазнали лиха у відкритому морі.

rambler.ru

Морякам, які опинилися в човні, пропонували використовувати консервовану воду тільки в крайніх випадках. По можливості, вони повинні були збирати для пиття дощову воду.

Також консервовану воду видавали підводникам.

На жерстяній банці була вказана температура зберігання (від -35 до +66 градусів) і термін придатності на два роки.

Даний вид консервів готували особливим чином. Джерельну воду кип'ятили, додавали аскорбінову кислоту і тільки потім закатували в банки.

Консервованої питної води, крім СРСР, не було більше в жодній іншій країні світу.

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