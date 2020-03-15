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15 березня • оновлено в 11:19
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Заборонена думка
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Консервация вместо трансферта: процесс развала РФ официально запущен

10.6т
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Обнуление сроков "Сказочного" окончательно ставит точку в вопросе "что выбрал Кремль: трансферт или консервацию?"

Никакого трансферта не будет — нынешняя чекистско-олигархическая элитка оказалась слишком глупой, трусливой и жадной чтобы на него решиться.

Она выбирает консервацию и планирует оставаться на своих местах до самой смерти(которая, в силу возраста Путинской номенклатуры, наступит гораздо быстрее, чем кажется).

Курс на консервацию власти, в свою очередь, официально запускает процесс развала РФ, главной перспективой которой теперь видится повторение пути СССР.

В данный исторический момент мы проходим стадию "застоя", которая плавно подходит к своему логическому завершению.

За ней неминуемо наступят "кризис" и "перестройка", причём по масштабам они в несколько раз будут превосходить аналогичные события 90-х годов прошлого столетия.

Развал Путинской РФ произойдёт куда стремительнее, чем это можно предположить в данный момент. Он уложится в несколько недель.

Причём, когда мы используем термин "развал" мы говорим не о возвращении аннексированного Крыма или Калининграда с Курильскими островами. Процесс будет куда глобальнее, а последствия практически необратимы.

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Автор
Заборонена думка Заборонена думка
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Конституція
Джерело
Джерело: Телеграм-канал Запретное мнение
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
Пора скоро будет Украине возвращать исконно украинские земли - кубань, таганрог, ростовскую область, воронежскую область, курскую область, брянскую область.
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Петров Игорь
Петров Игорь
...надо договариваться с Китаем - все, что восточнее Урала им, западнее нам...ну там что-то прибалтам, финам и Чечне перепадет...если помогут.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Wick John, Подаренные ? А разве ПОРЯДОЧНЫЕ люди требуют возвращать подарки ?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Приходько Владимир, слева на фотке твой муж,петрилка? Гарный глопец. Когда у него чмызгаешь,не забывай мычать щеневмерлу! Так потрибен робыть кожный свидомый патриот
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Сибирь не отделилась.Курилы не отдали.Путин не свергнут.Китай не воюет с Россией.Продукты в России не по талонам .Россия не у м е р л а от санкций.Крым не у м е р от жажды и голода.Керчинский мост не рухнул.Запасы газа,нефти ,руды в России не закончились.Бесплатную медицину не отменили.Ну сколько можно издеваться над Европой и Омерикой.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Цимельман Филя, Закончились, дорогой, последние остатки гражданских прав и свобод для россиян. Путина обнулили, историю не обнулить.
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