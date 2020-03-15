Обнуление сроков "Сказочного" окончательно ставит точку в вопросе "что выбрал Кремль: трансферт или консервацию?"

Никакого трансферта не будет — нынешняя чекистско-олигархическая элитка оказалась слишком глупой, трусливой и жадной чтобы на него решиться.

Она выбирает консервацию и планирует оставаться на своих местах до самой смерти(которая, в силу возраста Путинской номенклатуры, наступит гораздо быстрее, чем кажется).

Курс на консервацию власти, в свою очередь, официально запускает процесс развала РФ, главной перспективой которой теперь видится повторение пути СССР.

В данный исторический момент мы проходим стадию "застоя", которая плавно подходит к своему логическому завершению.

За ней неминуемо наступят "кризис" и "перестройка", причём по масштабам они в несколько раз будут превосходить аналогичные события 90-х годов прошлого столетия.

Развал Путинской РФ произойдёт куда стремительнее, чем это можно предположить в данный момент. Он уложится в несколько недель.

Причём, когда мы используем термин "развал" мы говорим не о возвращении аннексированного Крыма или Калининграда с Курильскими островами. Процесс будет куда глобальнее, а последствия практически необратимы.

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