"Путін – скрепа і ракова пухлина": журналіст спрогнозував розпад Росії

Російський журналіст Ігор Яковенко переконаний, що існування Російської Федерації в її нинішніх кордонах стане неможливим після відходу від влади президента Володимира Путіна.

"Я вважаю, що після того як путінізм зникне, зокрема, після того як Путін відійде від влади, Росія майже неминуче розпадеться". Про це він написав у блозі OBOZREVATEL.

За його словами, Путін де-факто є "закріплювачем" Росії в її нинішніх кордонах. "Проблема в тому, що він створив таку країну і таку державу, в якій він є тією самою скріпою, тієї самою стяжкою, яка тримає Росію", – констатував журналіст.

Володимир Путін

"Звичайно, є й інші стяжки. Стяжкою є і телевізор. Але путінізм виїв Росію зсередини. Він її вискоблив, він її випалив. Це та сама ракова пухлина, яка вразила Росію і зробила її порожньою", – додав він.

Таким чином, незважаючи на те, що регіони "ненавидять жирну Москву", від відділення вони утримуються силою, констатував Яковенко.

Як писав OBOZREVATEL, в Росії прорахували сценарій, за якого країна може розпастися на межі федеральних округів. Автор дослідження, членкор РАН Віктор Суслов, прийшов до висновку про те, що тільки реальний федералізм може зупинити небезпечні тенденції.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.