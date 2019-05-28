Коли піде Путін: Кисельов назвав дві умови

Транзиту влади Росії у 2024 році не станеться.

Таку думку у блозі OBOZREVATEL висловив журналіст і телеведучий Євген Кисельов. "Коли я читаю міркування різних політологів про те, що у 2024 році в Росії відбудеться транзит влади і до нього треба готуватися, мені хочеться почати істерично сміятися", — зізнався він.

Володимир Путін виступає на військовому параді 9 травня 2019 року Офіційний сайт президента Росії

За словами журналіста, зміна влади в Росії можлива лише у двох випадках: у випадку "катастрофічних економічних негараздів" або у разі "потужного протестного руху", який би об'єднав різні верстви суспільства. Ані першого, ані другого "на обрії не видно" — констатував Кисельов.

Він припустив, що формальні підстави продовження влади Володимира Путіна після закінчення його нинішньої президентської каденції знайдуть. Наприклад, можуть бути внесені відповідні зміни до Конституції РФ або для Путіна створять іншу посаду і "він буде інакше зватися".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нинішній президентський термін Володимира Путіна спливає 2024 року. Згідно з Конституцією країни, він більше не має права обиратися на найвищу державну посаду.

Британський політолог, експерт з російської політики Марк Галеотті заявив, що Путін має намір відійти від влади і вже шукає собі наступника.

Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов переконаний: Путін не залишає своєї посади через страх за власну безпеку.

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