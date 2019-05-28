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/Новини Росії

Коли піде Путін: Кисельов назвав дві умови

1.6тЧитати матеріал російською

Транзиту влади Росії у 2024 році не станеться.

Таку думку у блозі OBOZREVATEL висловив журналіст і телеведучий Євген Кисельов. "Коли я читаю міркування різних політологів про те, що у 2024 році в Росії відбудеться транзит влади і до нього треба готуватися, мені хочеться почати істерично сміятися", — зізнався він.

Володимир Путін виступає на військовому параді 9 травня 2019 року

Володимир Путін виступає на військовому параді 9 травня 2019 року

Офіційний сайт президента Росії

За словами журналіста, зміна влади в Росії можлива лише у двох випадках: у випадку "катастрофічних економічних негараздів" або у разі "потужного протестного руху", який би об'єднав різні верстви суспільства. Ані першого, ані другого "на обрії не видно" — констатував Кисельов.

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Він припустив, що формальні підстави продовження влади Володимира Путіна після закінчення його нинішньої президентської каденції знайдуть. Наприклад, можуть бути внесені відповідні зміни до Конституції РФ або для Путіна створять іншу посаду і "він буде інакше зватися".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Нинішній президентський термін Володимира Путіна спливає 2024 року. Згідно з Конституцією країни, він більше не має права обиратися на найвищу державну посаду.

  • Британський політолог, експерт з російської політики Марк Галеотті заявив, що Путін має намір відійти від влади і вже шукає собі наступника.

  • Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов переконаний: Путін не залишає своєї посади через страх за власну безпеку.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Євген Кисельов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-В России почти половине семей денег хватает только на еду и одежду. -Хорошо, что у Путина нет второй половины. Бедная была бы женщина…
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Питон Каа
Питон Каа
Предлагаю назвать новую должность Путина - "Бог бандерлогов" - тем более, что это реально так.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Питон Каа, животное...а кто тогда в вашем зоопарке Зе?
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Хуснуллина Мария
Хуснуллина Мария
Огрoмнoe cпacи6o вceм тeм, ктo пoказaл мне чyдo-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁7pn2f8 Прoсто пpoйдя проcтой опроc полyчилa почти полyгодoвyю зapплaту)) Пoльзyйтесь, пока ecть вoзможнocть=)
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