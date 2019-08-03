"Коли боїшся свого народу": Путін підготував розгін мітингу в Москві. Відеофакт

У суботу, 3 серпня, в Москву (Росія), де запланована ще одна неузгоджена акція протесту опозиції, стягнули безліч військових і поліції.
Про це свідчать відео і фото з російської столиці, опубліковані в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Відзначимо, попередній мітинг 27 липня закінчився жорстоким розгоном протестувальників. Росгвардійці побили людей кийками і затримали рекордну кількість москвичів – близько 1400 осіб.
У Москві поліція готується до розгону мітингу
Twitter VictorKvert2008
Цього разу влада заздалегідь підготувалася придушувати протести суспільства. За словами очевидців, поліції в центрі Москви стало навіть більше, ніж 27 липня.
"Коли боїшся свого народу", "Коли в крісла мерії сіли злочинці на фальсифікованих виборах. Їм страшно, що їх виявили", – відреагували росіяни в коментарях.
У Москві поліція готується до розгону мітингу
Telegaram-канал "Борода віщає"
У Москві поліція готується до розгону мітингу
Telegaram-канал "Борода віщає"
Підготовку до розгону мітингу помітили і в Санкт-Петербурзі. Там вже пристосували для цього водомет і колючий дріт для оточення і розрізання натовпу.
Санкт-Петербург
Telegaram-канал "Борода віщає"
Санкт-Петербург
Telegaram-канал "Борода віщає"
Коли боїшся свого народу pic.twitter.com/k2CVhGkwBN- Шаден (@ShadenFM) August 3, 2019
Силовики в Москві вже готові до сьогоднішнього мітингу pic.twitter.com/ICWLKSfH9m- Відкрита Росія (@openrussia_team) August 3, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, зокрема, соратників опозиціонера Олексія Навального.
У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.
28 липня Навальний був госпіталізований із діагнозом "гостра алергічна реакція". Лікар-офтальмолог Анастасія Васильєва, яка відвідала його, висловила переконання, що справжня причина його хвороби – в дії "невизначених хімічних речовин".
У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.
МЗС України назвало Росію країною-вигнанцем за насильство над учасниками мирного протесту.
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