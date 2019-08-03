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"Коли боїшся свого народу": Путін підготував розгін мітингу в Москві. Відеофакт

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У суботу, 3 серпня, в Москву (Росія), де запланована ще одна неузгоджена акція протесту опозиції, стягнули безліч військових і поліції.

Про це свідчать відео і фото з російської столиці, опубліковані в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначимо, попередній мітинг 27 липня закінчився жорстоким розгоном протестувальників. Росгвардійці побили людей кийками і затримали рекордну кількість москвичів – близько 1400 осіб.

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У Москві поліція готується до розгону мітингу

У Москві поліція готується до розгону мітингу

Twitter VictorKvert2008

Цього разу влада заздалегідь підготувалася придушувати протести суспільства. За словами очевидців, поліції в центрі Москви стало навіть більше, ніж 27 липня.

"Коли боїшся свого народу", "Коли в крісла мерії сіли злочинці на фальсифікованих виборах. Їм страшно, що їх виявили", – відреагували росіяни в коментарях.

У Москві поліція готується до розгону мітингу

У Москві поліція готується до розгону мітингу

Telegaram-канал "Борода віщає"

У Москві поліція готується до розгону мітингу

У Москві поліція готується до розгону мітингу

Telegaram-канал "Борода віщає"

Підготовку до розгону мітингу помітили і в Санкт-Петербурзі. Там вже пристосували для цього водомет і колючий дріт для оточення і розрізання натовпу.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Telegaram-канал "Борода віщає"

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Telegaram-канал "Борода віщає"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну и правильно! Хочешь помайданить, поезжай на Украину!!! А хочешь провести митинг, подай заявку, получи разрешение и митингуй сколько хочешь.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
ПутЕн - он не подготовил! ПутЕн - Х@йло!
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Как говаривают на московии-бьет,значит любит. :-)
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