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3 грудня • оновлено в 20:44
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Злий одесит
Злий одесит
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Китайский нож в спину России

26т
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Месяц назад в материале "Сила Сибири" — в шаге от триумфа или фиаско" я рассуждал о том, что российский газопровод в Китай, несмотря на свою реализацию по срокам, станет экономическим провалом, причём обременяющим Россию на десятилетия.

В качестве одного из основных доводов я приводил тот факт, что “Сила Сибири”, стоимостью 1,2 трлн рублей имеет крайние сомнительные перспективы для окупаемости трубопровода, что возможно при цене газа на границе с Китаем в пределах $360-$400 за 1 тыс. м³. Но месяц назад, на то момент, когда я формировал этот материал, цена на газ на европейских хабах не превышала $120 за 1 тыс. м³. Например, на хабе TTF цена была в рамках $113,47 за 1 тыс. м³, на хабе Gaspool до $106,80 за 1 тыс. м³, а на хабе NCG до $116,58 за 1 тыс. м³.

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На прошлой неделе, несмотря на близость отопительного сезона, на Нью-Йоркской товарной бирже котировки фьючерсов на природный газ снизились во время европейской сессии до 2,311 за 1 млн БТЕ. То есть, тенденция не самая оптимистичная для “голубого золота” в принципе. Но по настоящему масла в огонь, или я бы сказал, прямо таки “нож в спину”, добавил России сам “дружественный” и “братский” Китай.

Так, в конце прошлой недели стало известно о том, что власти Китая намерены полностью реформировать ценообразование на внутреннем газовом рынке. В частности, в КНР откажутся от госрегулирования цен на входе в региональные газораспределительные сети, которые в настоящее время устанавливаются персонально для каждого из 29 административных районов Китая.

Кроме того, на сегодняшний день в Китае отмечается переизбыток предложений на газовом рынке на 9 млрд м³. Аналогичный переизбыток уже прогнозируется на 2020 год.

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Таким образом мы получаем ситуацию, когда Россия вынуждена будет поставлять газ в Китай, учитывая его внутреннюю конъектуру рынка, напрямую зависящую от реальной ситуации в балансе спроса и предложения. То есть, дабы “голубое золото” из РФ было востребовано в КНР, цену на него придется занижать то треска.

Соответственно, возникает вопрос – а с такими условиями светит ли “Силе Сибири” в принципе окупаемость в ближайшем обозримом будущем? Если и да, то случится это уже явно не при тех деятелях, которые стояли у истоков проекта и явно застанут этот момент дети тех, кто радовался прокладке этого газопровода за рюмочкой “боярки”.

Но, опять же, “нож в спину” может собой представлять не только фактическое нивелирование ценообразования “Силы Сибири” Пекином, но и отказ от трубопровода. Как-никак, а более 1,1 квадриллиона кубических футов, что в два раза больше, чем залежи в США, так или иначе, но о себе ещё напомнят.

Путин и Си Цзиньпин.jpg

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Злий одесит Злий одесит
Місце
Росія
Джерело
Джерело: ЖЖ Злого одессита
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кулагин сергей
кулагин сергей
Судя по этой статье , очередной транш с запада , министерству пропогандонства уже перевели .
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кулагин сергей
кулагин сергей
Любо дорого посмотреть как блохер попу рвёт , не бережет себя . Всё думает когда окупится чужое производство . Там всё хорошо , не переживай .
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Очередной тупический высер. Поставлять газ в Китай-это не единственная цель газопровода. Главное, газификация населённых пунктов и промышленных центров в Иркутской,Амурской области, Якутии, поставка ресурса для проектируемого завода по сжижению газа «Владивосток СПГ» (мощностью до 15 млн. тонн СПГ в год), для чего газопровод будет продолжен от Благовещенска через Биробиджан до Хабаровска и дальше до Владивостока. Далее, строительство завода по переработке газа. Амурский ГПЗ станет крупнейшим в мире по производству гелия — до 60 млн. м в год. А это все улучшение качество жизни, крупные предприятия и рабочие места.
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