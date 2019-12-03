Месяц назад в материале "Сила Сибири" — в шаге от триумфа или фиаско" я рассуждал о том, что российский газопровод в Китай, несмотря на свою реализацию по срокам, станет экономическим провалом, причём обременяющим Россию на десятилетия.
В качестве одного из основных доводов я приводил тот факт, что “Сила Сибири”, стоимостью 1,2 трлн рублей имеет крайние сомнительные перспективы для окупаемости трубопровода, что возможно при цене газа на границе с Китаем в пределах $360-$400 за 1 тыс. м³. Но месяц назад, на то момент, когда я формировал этот материал, цена на газ на европейских хабах не превышала $120 за 1 тыс. м³. Например, на хабе TTF цена была в рамках $113,47 за 1 тыс. м³, на хабе Gaspool до $106,80 за 1 тыс. м³, а на хабе NCG до $116,58 за 1 тыс. м³.
На прошлой неделе, несмотря на близость отопительного сезона, на Нью-Йоркской товарной бирже котировки фьючерсов на природный газ снизились во время европейской сессии до 2,311 за 1 млн БТЕ. То есть, тенденция не самая оптимистичная для “голубого золота” в принципе. Но по настоящему масла в огонь, или я бы сказал, прямо таки “нож в спину”, добавил России сам “дружественный” и “братский” Китай.
Так, в конце прошлой недели стало известно о том, что власти Китая намерены полностью реформировать ценообразование на внутреннем газовом рынке. В частности, в КНР откажутся от госрегулирования цен на входе в региональные газораспределительные сети, которые в настоящее время устанавливаются персонально для каждого из 29 административных районов Китая.
Кроме того, на сегодняшний день в Китае отмечается переизбыток предложений на газовом рынке на 9 млрд м³. Аналогичный переизбыток уже прогнозируется на 2020 год.
Таким образом мы получаем ситуацию, когда Россия вынуждена будет поставлять газ в Китай, учитывая его внутреннюю конъектуру рынка, напрямую зависящую от реальной ситуации в балансе спроса и предложения. То есть, дабы “голубое золото” из РФ было востребовано в КНР, цену на него придется занижать то треска.
Соответственно, возникает вопрос – а с такими условиями светит ли “Силе Сибири” в принципе окупаемость в ближайшем обозримом будущем? Если и да, то случится это уже явно не при тех деятелях, которые стояли у истоков проекта и явно застанут этот момент дети тех, кто радовался прокладке этого газопровода за рюмочкой “боярки”.
Но, опять же, “нож в спину” может собой представлять не только фактическое нивелирование ценообразования “Силы Сибири” Пекином, но и отказ от трубопровода. Как-никак, а более 1,1 квадриллиона кубических футов, что в два раза больше, чем залежи в США, так или иначе, но о себе ещё напомнят.
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