Кіпіані показав 'зашморг на шиї Путіна'. Знакове фото

Шлях роcійського опозиціонера Олексія Навального з аеропорту "Внуково" в аеропорт "Шереметьєво", де його затримали після повернення з Німеччини, назвали "удавкою на шиї" президента Росії Володимира Путіна.

Так, український журналіст Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у Facebook опублікував фотографію з карти шляху, який подолав Навальний з одного аеропорту до іншого. На фото він подібний на зашморг (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

"Щось давно не писалося про російську політику. Але от захотілося показати цю удавку на шиї Путіна. Літак із Навальним відправили з цивільного летовища "Внуково" на військове (потім виявилося – у "Шереметьєво") подалі від камер і людей. Опозиціонера затримали", – написав Кіпіані.

Як повідомляв OBOZREVATEL: