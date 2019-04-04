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"Кинула без їжі та води на декілька днів!" У Росії знайшли ще одну дитину-мауглі

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У російському Якутську горе-матір пішла пиячити, залишивши тримісячного сина під наглядом раніше судимого брата.

Про це повідомляє місцеве управлінні МВС. У поліції розповіли, що їх викликали сусіди, які чули в квартирі безперервний дитячий плач.

Прибувши на місце, поліцейським довелося виламати двері в оселю. У квартирі вони знайшли лежаче на дивані тримісячне немовля, який провів чотири дні без їжі і води. Малюк був один, поряд лежала порожня пляшечка для вигодовування. Лікарі швидкої допомоги госпіталізували хлопчика з численними пролежнями і зневодненням.

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Незабаром поліція знайшла горе-матір. Нею виявилася 37-річна жінка, яка, йдучи з дому на пиятику, забрала з собою 3-річного сина, а молодшого залишила вдома з братом. Коли чоловік пішов, малюк на декілька днів зостався без їжі й води.

Також відомо, що 31-річний брат раніше притягувався до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю і погрозу вбивством.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 156 УК РФ "Невиконання обов'язків із виховання неповнолітнього, поєднане з жорстоким поводженням".

Дитина-мауглі

Дитина-мауглі

МВС РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
РосіяЯкутськ
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Вот вся суть ватоправославия и скреп.
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