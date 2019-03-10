"КДБшник і його друзі": в Росії спалахнули масові протести проти Путіна

У Росії 10 березня відбулися масові мітинги проти ізоляції Рунету.

Узгоджена з владою акція, зокрема, почалася в Москві, Хабаровську, Воронежі та інших містах. Організатори розраховували на тисячі учасників, акцентуючи увагу на тому, що ця тема стосується абсолютно всіх, передає "Радіо Свобода". (Щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскрольте до кінця сторінки).

12 лютого 2019 року Держдума Росії прийняла в першому читанні закон про ізоляцію російського сегмента інтернету. Передбачається, що на ізоляцію інтернету буде потрібно 20 мільярдів рублів.

Серед його авторів – глава комітету Ради Федерації Андрій Клішас і депутат Держдуми Андрій Луговий. Автори пропонують створити технічну можливість російському сегменту мережі працювати автономно від решти інтернету.

"На чолі нашої держави знаходиться колишній КГБшник і його друзі. Вони вважають, що з тих пір, коли вони в Німеччині і в Росії займалися масовим прослуховуванням, цензурою і переслідуваннями інакодумців, нічого не змінилося", – пояснили учасники.

"Радіо Свобода"

Організатори мітингу в Москві заявили, що поліція вилучила у них банери, які фігурували в заявці, а також повітряні кулі, посилаючись на те, що вони нібито схожі на безпілотний літаючий засіб. У зв'язку з цим вісім активістів були затримані.

По новому закону о беспилотниках в России придётся регистрировать, в том числе, детские игрушки на радиоуправлении pic.twitter.com/nJpqEBs3wV — ЦУР (@tzurrealism) 7 січня 2017 р.

За даними "Белого Счетчика", на акцію прийшли 15,2 тисячі осіб. А Міністерство внутрішніх справ РФ нарахувало 6,5 тисячі.

Лентач

"Дождь"

Онлайн-трансляція:

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Державної думи Росії у першому читанні підтримали проект закону, який дозволяє владі взяти під контроль інтернет. Якщо ідея буде підтримана і у другому читанні, то росіян "у разі небезпеки" зможуть позбавити доступу до мережі.

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