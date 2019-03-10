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"КДБшник і його друзі": в Росії спалахнули масові протести проти Путіна

15.7тЧитати матеріал російською

У Росії 10 березня відбулися масові мітинги проти ізоляції Рунету.

Узгоджена з владою акція, зокрема, почалася в Москві, Хабаровську, Воронежі та інших містах. Організатори розраховували на тисячі учасників, акцентуючи увагу на тому, що ця тема стосується абсолютно всіх, передає "Радіо Свобода". (Щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскрольте до кінця сторінки).

12 лютого 2019 року Держдума Росії прийняла в першому читанні закон про ізоляцію російського сегмента інтернету. Передбачається, що на ізоляцію інтернету буде потрібно 20 мільярдів рублів.

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Серед його авторів – глава комітету Ради Федерації Андрій Клішас і депутат Держдуми Андрій Луговий. Автори пропонують створити технічну можливість російському сегменту мережі працювати автономно від решти інтернету.

"На чолі нашої держави знаходиться колишній КГБшник і його друзі. Вони вважають, що з тих пір, коли вони в Німеччині і в Росії займалися масовим прослуховуванням, цензурою і переслідуваннями інакодумців, нічого не змінилося", – пояснили учасники.

"КДБшник і його друзі": в Росії спалахнули масові протести проти Путіна

"Радіо Свобода"

Організатори мітингу в Москві заявили, що поліція вилучила у них банери, які фігурували в заявці, а також повітряні кулі, посилаючись на те, що вони нібито схожі на безпілотний літаючий засіб. У зв'язку з цим вісім активістів були затримані.

За даними "Белого Счетчика", на акцію прийшли 15,2 тисячі осіб. А Міністерство внутрішніх справ РФ нарахувало 6,5 тисячі.

"КДБшник і його друзі": в Росії спалахнули масові протести проти Путіна

Лентач

"КДБшник і його друзі": в Росії спалахнули масові протести проти Путіна
"КДБшник і його друзі": в Росії спалахнули масові протести проти Путіна

"Дождь"

Онлайн-трансляція:

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Державної думи Росії у першому читанні підтримали проект закону, який дозволяє владі взяти під контроль інтернет. Якщо ідея буде підтримана і у другому читанні, то росіян "у разі небезпеки" зможуть позбавити доступу до мережі.

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Тема
Криза в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Козлопутин, давай быстрее отключай Педерашку от мирового интернета, пусть кацапотролли изрыгают свою злость в пидарашенском чебурнэте. Гы-гы-гы!
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Yan Kim
Yan Kim
ну все сейчас пройдет Путин В.В. будет с девушек шапки срывать, занос хватать, девушек по лицу бить
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Юг Руси
Юг Руси
Хуйню какую-то пишет Обосреваватель! Специально для скакуасов, но дэбилы могут не читать - "7 марта Госдума приняла закон о наказании за неуважительные публикации об обществе, госсимволах и госорганах. Закон, в частности, устанавливает наказание за распространение в интернете информации, "выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ, (...) если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния" - штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Другим законопроектом, который рассматривается в Госдуме, предусматривается возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию."
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Юг Руси - йух Саси!!!
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