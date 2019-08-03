Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Карма нещадна": фото обгорілого міста розкрило всю суть Росії

1.5т Читати матеріал російською

У мережі опублікували сильне фото, на якому зображена жителька Росії, що сидить біля уламків будинку й останніх речей, які залишилися у неї після пожежі.

Кадр з'явився на сторінці "Інформпост" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У цьому фото вся Росія. Коли гвалтували Грузію, вони мовчали. Коли "віджимати" український Крим, вони раділи. Коли "іхтамнєти" вбивали наших українських солдатів в Іловайську, вони говорили, що дійдуть до Києва і знищать Україну. Але тепер цей "русскій мір" прийшов до них у дім", – йдеться в підписі до знімка.

Примітно, що фото, за словами користувачів, було зроблено ще в 2010 році, але в світлі катастрофічної ситуації з лісовими пожежами в Сибіру в мережі провели аналогію.

Новини
"Вже не зупинити": озвучено страшний прогноз щодо пожеж у Сибіру
Показове фото з Росії

Показове фото з Росії

Соцмережі

Користувачі бурхливо відреагували на фото, залишивши безліч лайків і коментарів. Багато хто з жалем поставилися до росіян, висловивши їм підтримку, інші ж запевнили, що Росії повернулися бумерангом всі її злочини проти інших народів.

"Властивість бумеранга ніхто не відміняв", "Запам'ятай, Росіє, ще не вечір. Бог усе бачить", "Але тепер цей "русскій мір" прийшов до них у дім. Це кара Божа за сльози матерів, які втратили своїх синів", "Карма нещадна", – написали в коментарях.

"Карма нещадна": фото обгорілого міста розкрило всю суть Росії
"Карма нещадна": фото обгорілого міста розкрило всю суть Росії
"Карма нещадна": фото обгорілого міста розкрило всю суть Росії
"Карма нещадна": фото обгорілого міста розкрило всю суть Росії
"Карма нещадна": фото обгорілого міста розкрило всю суть Росії
"Карма нещадна": фото обгорілого міста розкрило всю суть Росії
"Карма нещадна": фото обгорілого міста розкрило всю суть Росії
"Карма нещадна": фото обгорілого міста розкрило всю суть Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Украинцы традиционно, начинают радостно скакать, когда кому-то плохо. Эту гнильцу подмечали давненько, видимо генетика у вас подкачала. Сколько разных поговорок, а как про украинца, так там про их глупость, жадность и подленькую натуру. Вот только все возвращается, и поэтому украина никогда не будет жить хорошо.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel