"Карма нещадна": фото обгорілого міста розкрило всю суть Росії

У мережі опублікували сильне фото, на якому зображена жителька Росії, що сидить біля уламків будинку й останніх речей, які залишилися у неї після пожежі.
Кадр з'явився на сторінці "Інформпост" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"У цьому фото вся Росія. Коли гвалтували Грузію, вони мовчали. Коли "віджимати" український Крим, вони раділи. Коли "іхтамнєти" вбивали наших українських солдатів в Іловайську, вони говорили, що дійдуть до Києва і знищать Україну. Але тепер цей "русскій мір" прийшов до них у дім", – йдеться в підписі до знімка.
Примітно, що фото, за словами користувачів, було зроблено ще в 2010 році, але в світлі катастрофічної ситуації з лісовими пожежами в Сибіру в мережі провели аналогію.
Показове фото з Росії
Соцмережі
Користувачі бурхливо відреагували на фото, залишивши безліч лайків і коментарів. Багато хто з жалем поставилися до росіян, висловивши їм підтримку, інші ж запевнили, що Росії повернулися бумерангом всі її злочини проти інших народів.
"Властивість бумеранга ніхто не відміняв", "Запам'ятай, Росіє, ще не вечір. Бог усе бачить", "Але тепер цей "русскій мір" прийшов до них у дім. Це кара Божа за сльози матерів, які втратили своїх синів", "Карма нещадна", – написали в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Стало відомо, що в російському Сибіру горить майже 3 мільйони гектарів тайги.
У зв'язку з природними пожежами в постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.
У соціальних мережах серед росіян розгорнулися різні акції, де зірки і прості користувачі закликають чиновників гасити пожежі. Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував владу РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.
Вибухнув критикою і шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін.
До протесту приєднався навіть голлівудський актор Леонардо ді Капріо.
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