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Капітан втік: з'явилися подробиці НП з кораблем в Чорному морі

15.2тЧитати матеріал російською

Причиною НП з прогулянковим судном у Чорному морі поблизу Краснодарського краю були погодні умови.

Про це заявив власник катера, який дав свідчення правоохоронним органам, передає "Лента.ру". При цьому як повідомили в МВС, капітан "Атола" зник, і зараз його розшукує поліція.

"Однак основна версія трагедії - значне перевантаження. За попередніми даними, на борту перебувало понад 40 осіб, точне число пасажирів поки не відомо, в той час як його місткість 20 осіб", - розповіло джерело.

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У Чорному морі перекинувся катер

У Чорному морі перекинувся катер

У Чорному морі перекинувся катер

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вантажне судно з українцями затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини. На борту були 13 членів екіпажу.

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Місце
Росія
Тег
Чорне море
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H Ya
H Ya
рюские копетаны первыми покидают корабль.
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Закон Порядок
Закон Порядок
Однако основная версия трагедии -жадность и не соблюдение ТБ и русский авось
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