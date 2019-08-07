Камера тортур: з'явилося нове відео звірячих катувань у російській в'язниці. 18+

У російському СІЗО "Хрести-2" в Колпіно заарештованих піддаапли тортурам і знущанням.

Про це пише Gulagu.net з посиланням на джерело в управлінні Федеральної служби виконання покарань по Санкт-Петербургу і Ленінградської області РФ.

Повідомляється, що в так званих "прес-хатах", арештанти в обмін на поліпшені умови утримання б'ють, катують і гвалтують співкамерників, яких до них переводять оперативники ФСВП. Відзначається, що жертв змушують підписати визнання або відмовитися від скарг.

Видання пише, що "прес-хати" в створені за вказівкою начальника ізолятора Володимира Івлєва і його заступника з оперативної роботи Микити Ільїна.

ФСВП по Санкт-Петербургу і Ленінградської області почало перевірку за фактом розміщення в інтернеті інформації про застосування фізичної сили до підозрюваних, обвинувачених і що містяться в СІЗО-1.

"Зараз туди виїхали представники центрального апарату, я думаю, що вони вже на місці і вже почали перевірку щодо цього відео, тих фотографій, які викладені. Я думаю, що найближчим часом у нас буде певна ясність. Якщо це насправді мало місце в цьому слідчому ізоляторі, звичайно, це погано", – заявив заступник голови ФСВП Валерій Максименко.

Слідчий ізолятор "Хрести-2" – найбільший в Європі, він розрахований на чотири тисячі арештантів. Він став заміною пітерського СІЗО "Хрести", звідки всіх укладених від туди перевели до кінця 2017 року.

Обережно! Відео містить сцени насильства і нецензурну лексику

Як повідомляв OBOZREVATEL, укладений розповів про шокуючі тортурах в російській в'язниці.

Також опубліковані нові відео звірячих катувань у в'язницях, де в'язнів по-звірячому били тільки через те, що один з них зажадав свою ж туалетний папір.

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