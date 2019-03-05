Камені до чаю: в Росії розгорівся гучний продуктовий скандал

Жителька Тюмені в одному з магазинів популярної російської мережі "Пятерочка" купила упаковку цукру-рафінаду з камінням замість товару.

Як повідомляє 72.ru, городянка Олена Силич запевняє, що на упаковці не було слідів пошкоджень, але зате зі зворотного боку був намальований хрестик.

"Купила цукор на роботу. Налила чаю, відкриваю упаковку, а там таке. У колеги навіть очі округлилися. Ніхто не повірив одразу, що таке можливо взагалі", — розповіла вона.

72.ru

Крім каменів, у коробці був також буклет мережі, що належить X5 Retail Group. Горожанка повернулася в магазин, щоб розібратися. Виявилося, що вона не перша, хто повертає бракований "цукор". За словами жінки, камені замість рафінаду були в упаковках, на яких був намальований хрестик.

Відомо, що компанія приступила до вилучення з продажу партії цукру "Чайковский" виробника ТОВ "Русагро-Тамбов".

"Торгова мережа направила офіційного листа постачальнику з вимогою про проведення службової перевірки. Після повного аналізу ситуації, що склалася, буде прийнято рішення про подальші заходи", — зазначив співрозмовник "РИА Новости".

У регіональному управлінні Росспоживнагляду повідомили, що офіційних звернень від покупців у відомство поки не надходило, в зв'язку з чим перевірка наразі не проводиться.

"Інформацію з мережі інтернет ми до фахівців довели. Поки не можемо сказати, які будуть вживатися заходи", — уточнили в відомстві.

Ілюстрація matritca.kz

Як писав OBOZREVATEL, раніше жителька Запоріжжя заявила, що в одній із аптек міста придбала таблетки, які були підмінені на макаронні вироби. Вона поділилася фото невдалої покупки.

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