Кадиров звинуватив Помпео в замовному вбивстві та ввів проти нього санкції. Відео
Кадиров заявив, що вбивство Джорджа Флойда в США "замовив" Помпео.
Глава Чесні Рамзан Кадиров заявив, нібито "має в своєму розпорядженні 100% інформацію від українських спецслужб" про причетність до вбивства афроамериканця Джорджа Флойда держсекретаря США Майкла Помпео – з метою провалити виборчу кампанію Дональда Трампа.
Таке висловлювання прозвучало від нього під час наради з питання економічної ситуації в регіоні, де він також сказав про введення всіх доступних йому санкцій проти Помпео, передає "РБК" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Якщо в Америці вбили через колір шкіри, ми ж не говоримо держдепу США, що ти винен... організував це проти Дональда Трампа. Хоча у нас є інформація від українських спецслужб, СБУ, що 100 відсотків це Помпео замовив, щоб Дональд Трамп програв вибори", – запевнив глава Чечні.
Йому не сподобалося те, що США внесли його до "чорного списку" і ввели санкції. До того ж висловив здивування тим фактом, що обмеження були введені і проти його дружини, "яка не лізе в політику", а також доньок, які, на його думку, не повинні відповідати за "гріхи свого батька". Тому Кадиров вирішив відреагувати дзеркально.
"Все, скасовую запрошення і оголошую запровадити всі санкції, які у нас є в республіці, аж до блокування всіх його рахунків. Те ж саме вони зробили проти мене", – обурився він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
держдепартамент США вніс главу Чечні Рамзана Кадирова в "чорний список" осіб, яких звинувачують у порушенні прав людини, включаючи тортури і позасудові страти.
Глава Чечні Рамзан Кадиров знову емоційно відреагував на санкції, які запровадив проти нього, а також його дружини і доньок Держдеп США. Він звинуватив американців у спробах внести розлад в його сім'ю.
Водночас президент Росії Володимир Путін після санкцій США нагородив Кадирова званням генерал-майора.