Кадиров змусив чиновників віджиматися і зняв їх на відео

Глава Чечні Рамзан Кадиров змусив своїх підопічних віджиматися на доріжці в парку і зняв їх на відео.

Відповідні кадри опублікувала газета "Комсомольская правда". Чиновникам важко було впоратися із завданням.

На записі видно, що Кадиров ускладнив завдання своїм підлеглим: для вправ їм довелося використовувати спеціальний снаряд з вузьким хватом.

Як зазначило видання, успішно пройти випробування вдалося другк дитинства глави Чечні і командиру загону СОБР "Терек" Абузайду Вісмурадову.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров став посміховиськом в мережі після відео, в якому він змусив Олександра Емельяненко вибачитися перед гендиректором "Матч ТВ" Тіною Канделакі.