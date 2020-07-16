Кадиров змусив чиновників віджиматися і зняв їх на відео
Глава Чечні наказав наближеним чиновникам віджиматися на вулиці. "Махачкалинские известия"
Глава Чечні Рамзан Кадиров змусив своїх підопічних віджиматися на доріжці в парку і зняв їх на відео.
Відповідні кадри опублікувала газета "Комсомольская правда". Чиновникам важко було впоратися із завданням.
На записі видно, що Кадиров ускладнив завдання своїм підлеглим: для вправ їм довелося використовувати спеціальний снаряд з вузьким хватом.
Як зазначило видання, успішно пройти випробування вдалося другк дитинства глави Чечні і командиру загону СОБР "Терек" Абузайду Вісмурадову.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров став посміховиськом в мережі після відео, в якому він змусив Олександра Емельяненко вибачитися перед гендиректором "Матч ТВ" Тіною Канделакі.