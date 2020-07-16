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Кадиров змусив чиновників віджиматися і зняв їх на відео

Борис Бондар
Борис Бондар
Новини Росії
1,1 т.
Глава Чечні наказав наближеним чиновникам віджиматися на вулиці

Глава Чечні наказав наближеним чиновникам віджиматися на вулиці. "Махачкалинские известия"

Глава Чечні Рамзан Кадиров змусив своїх підопічних віджиматися на доріжці в парку і зняв їх на відео.

Відповідні кадри опублікувала газета "Комсомольская правда". Чиновникам важко було впоратися із завданням.

На записі видно, що Кадиров ускладнив завдання своїм підлеглим: для вправ їм довелося використовувати спеціальний снаряд з вузьким хватом.

Як зазначило видання, успішно пройти випробування вдалося другк дитинства глави Чечні і командиру загону СОБР "Терек" Абузайду Вісмурадову.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров став посміховиськом в мережі після відео, в якому він змусив Олександра Емельяненко вибачитися перед гендиректором "Матч ТВ" Тіною Канделакі.

РосіяГрознийРамзан Кадиров
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