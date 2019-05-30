Кадиров стане віце-прем'єром? У Кремлі "злили" інформацію про великі кадрові перестановки

Глава Чечні Рамзан Кадиров незабаром може стати або спецпредставником по ісламським країнам (повноважний представник президента на Північному Кавказі) або ж віце-прем'єром Росії.

Його місце може зайняти нинішній керівник парламенту Магомед Даудов на прізвисько "Лорд". Він має особисті контакти з російською владою, пишуть російські телеграм-канали, посилаючись на свої джерела в Кремлі.

"Перехід Кадирова на посаду спецпредставника по ісламським країнам піднімався у 2017 році, як один з найцікавіших сценаріїв його майбутнього. Другий варіант – він вже три роки налагоджує зв'язки з ОАЕ і Саудівської Аравією, куди виведені його активи. Це може гарантувати для нього, і його сім'ї місце, куди завжди можна виїхати. Мінус цієї схеми тільки один, США тиснуть на Саудівську Аравію для отримання повної інформації про активи, і можуть в будь-який момент запросити їх блокування", – повідомили автори СКФО Telegraph.

Скрін зі сторінки каналу ПКФО

Інформацію про великі кадрові перестановки на Північному Кавказі підтверджує телеграм-канал Незигарь.

"По Рамзану, інформація поки на рівні обговорення, що він стає віце-прем'єром або постпредом на Північному Кавказі. Під нього змінюється міністр у справах Північного Кавказу з перспективою повної ліквідації міністерства", – написали там.

Скрін зі сторінки каналу Незигарь

Сам Кадиров чутки про свою відставку і призначення на нові посади заперечує. 25 травня в своєму каналі в телеграм він написав, що його "в черговий раз одружили, без його відома, а сам він слуга свого народу".

"Виявляється, йду на підвищення, вгору по кар'єрних сходах. Одночасно призначають на посади постпреда в СКФО і віце-прем'єра Росії. Але, сватаючі мене на вищі пости, глибоко помиляються. Як жалко виглядають ті, хто заради самореклами і залучення аудиторії щодня строчать небилиці в стилі Езопа і дідуся Крилова. Я Раб Аллаха і слуга свого народу! Вище цих посад крісел для мене не існує!", – запевнив він.

Скрін зі сторінки каналу Рамзана Кадирова

Російський журналіст Максим Шевченко в коментарі Кавказ.Реаліі зазначив, що Кадиров тільки формально не хоче іншої посади. А насправді все вже давно позгоджено.

"З Кадирова вийшов би відмінний міністр внутрішніх справ. Цей експеримент усіх би порадував і дисципліни було б набагато більше", – припустив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рамзан Кадиров обурився заявою Володимира Зеленського про Крим і Донбас. Російський журналіст знайшов пояснення.

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