Кадиров – Навальному: якби тебе хотіли вбити в Росії, ні один лікар не ворухнув би пальцем
Кадиров заявив, що саме завдяки Путіну в Росії діє толерантне ставлення до опозиції
Він вважає Навального "черговою іграшкою в руках тих, хто бажає розвалу Росії"
Також Кадиров запропонував назвати його, а не Путіна, виконавцем або замовником отруєння Навального
Глава Чечні Рамзан Кадиров розкритикував опозиціонера Олексія Навального, який звинуватив президента РФ Володимира Путіна у своєму отруєнні.
Як написав Кадиров у Telegram, Навальний має особисті корисливі цілі й піарить свою персону.
"Май мужність визнати, що якби тебе хотіли вбити в Росії, то жоден лікар не ворухнув би пальцем заради порятунку твого життя, а німецькому борту не дозволили б сісти в аеропорту Омська. Де ж логіка версії про державне замовлення на вбивство?" – запитав він.
На думку глави Чечні, саме завдяки Путіну в країні діє толерантне ставлення до опозиції.
"Будь на його місці ексцентричний глава держави, всю радикальну опозиційну нечисть давно б викинули з країни куди подалі за надуманими приводами. В Росії все ще є патріоти, які бачать ваше справжнє нутро і ваші приховані плани, спрямовані на руйнування великої держави, і у яких сверблять руки відповісти на вашу брехню. Але їх стримує саме Путін", – стверджує Кадиров.
Він вважає Навального "черговою іграшкою в руках тих, хто бажає розвалу Росії".
"Фінал у таких брязкалець один – від них позбавляються власники. Ще згадаєш мої слова", – підкреслив глава Чечні.
Також Кадиров запропонував назвати його, а не Путіна, виконавцем або замовником отруєння Навального.
"Це виглядало хоча б не так безглуздо, як озвучена тобою версія. А в моїй скарбничці абсурдів з'явилося б ще одне унікальне звинувачення. Подумай про це, дарую ідею", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Навальний вважає, що до його отруєння причетний особисто Путін.
Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін відповів Навальному, заявивши, що Путін насправді врятував опозиціонеру життя.
Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що висловлювання Навального про Путіна є образливими, безпідставними й неприпустимими.
За словами Пєскова, з Навальним працюють західні спецслужби, зокрема ЦРУ.
На сайті Навального з'явилося повідомлення про подання позову до суду на Пєскова за слова про роботу політика на ЦРУ.