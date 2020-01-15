Застигли на місці, Шойгу нервувався: у мережі показали реакцію Кабміну РФ на відставку

Міністри російського уряду, про відставку якого оголосив в середу, 15 січня, глава держоргану Дмитро Медведєв, по-різному відреагували на новину про звільнення.

Підтверджувальне відео з'явилося в Telegram-каналі кремлівського пулу РИА Новости (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах, які зняли під час промови Медведєва, видно, що майже всі міністри сиділи, склавши руки, із застиглим поглядом. Нервувався лише глава Міноборони Сергій Шойгу: він раз у раз торкався обличчя і змінював положення рук.

Реакція Кабміну РФ на відставку ПУЛ N3

Реакція Кабміну РФ на відставку ПУЛ N3

Реакція Кабміну РФ на відставку ПУЛ N3

З виразів облич глав міністерств було видно, що вони невдоволені рішенням. Декого взагалі здивувала заява Медведєва.

Реакція Кабміну РФ на відставку Скріншот із відео

Реакція Кабміну РФ на відставку Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам. Президент зібрався запропонувати йому посаду заступника голови Радбезу РФ.

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