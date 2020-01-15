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15 січня • оновлено в 18:31
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Застигли на місці, Шойгу нервувався: у мережі показали реакцію Кабміну РФ на відставку

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Міністри російського уряду, про відставку якого оголосив в середу, 15 січня, глава держоргану Дмитро Медведєв, по-різному відреагували на новину про звільнення.

Підтверджувальне відео з'явилося в Telegram-каналі кремлівського пулу РИА Новости (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах, які зняли під час промови Медведєва, видно, що майже всі міністри сиділи, склавши руки, із застиглим поглядом. Нервувався лише глава Міноборони Сергій Шойгу: він раз у раз торкався обличчя і змінював положення рук.

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Реакція Кабміну РФ на відставку

Реакція Кабміну РФ на відставку

ПУЛ N3

Реакція Кабміну РФ на відставку

Реакція Кабміну РФ на відставку

ПУЛ N3

Реакція Кабміну РФ на відставку

Реакція Кабміну РФ на відставку

ПУЛ N3

З виразів облич глав міністерств було видно, що вони невдоволені рішенням. Декого взагалі здивувала заява Медведєва.

Реакція Кабміну РФ на відставку

Реакція Кабміну РФ на відставку

Скріншот із відео

Реакція Кабміну РФ на відставку

Реакція Кабміну РФ на відставку

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам. Президент зібрався запропонувати йому посаду заступника голови Радбезу РФ.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Путін Дмитро Медведєв
Місце
Росія
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Особо повесилила фраза:"По выражению лиц глав министерств было видно, что они недовольны решением.". А они должны были быть довольны??? Что их выпнули с хлебного места? Ваши вон тоже назад в Раду пролезть пытаются, а Петруха опять жаждет припасть к закромам родины.
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Гоша Злой
Гоша Злой
каждый из них думал как побыстрее рвать когти из парашки
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Борисс Робот
Борисс Робот
Мишка мишка ты жесток Гнать чиновников в чертог Где живет скрепной народ Там чинуши вдруг поймут Что лизать им не дадут Только х%й сосать у Вовки Или будет больше плетки…
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