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2 лютого • оновлено в 14:17
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"Його час обмежений": назвали рік, коли Путін піде у відставку

1.7т
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Президент Росії Володимир Путін піде з поста президента достроково, у 2022 році його не буде ні в російській, ні в міжнародній політиці.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політолог Валерій Соловей. За його словами, цей сценарій не схожий на казахський, коли колишній президент Нурсултан Назарбаєв пішов зі свого поста, але залишився тіньовим лідером Казахстану.

"Час Путіна обмежений, він не буде залишатися при владі і піде достроково: у 2022 році його вже не буде ні в російській, ні в міжнародній політиці. Передача влади за казахської сценарієм неможлива в силу організованості політики в Росії. Передати владу нікому і це вічна проблема диктатора. Є люди, яким Путін довіряє. Один з них – Дмитро Медведєв. Але навряд чи він втримається", – припустив Соловей.

Володимир Путін і Дмитро Медведєв

Володимир Путін і Дмитро Медведєв

24 канал

За його словами, після відходу Путіна – саму Росію чекає політична криза. Він починається вже зараз, із внесенням поправок в російську Конституцію.

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"Криза набуде відкритих форм, але нічого страшного не трапиться, громадянської війни не буде. Хто потім опиниться при владі в Росії – передбачити неможливо. Якщо буде більш-менш реалістичний уряд, він врегулює відносини з Україною і з навколишнім світом. Не зовнішня політика буде для нього пріоритетом, а внутрішня", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський телеграм-канал Кремлівський мамковед, який часто публікує інсайда з Адміністрації президента, повідомив про поганий стан здоров'я президента Володимира Путіна.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Вибори в Росії
Особи
Володимир Путін Дмитро Медведєв Валерій Соловей
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Пигин Макс
Пигин Макс
Доверие граждан Российской Федерации к кремлевской пропаганде рухнет к осени 2016 года Об этом на своей странице в Facebook написал российский историк, доктор исторических наук Валерий Соловей
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Передать власть некому и это вечная проблема диктатора - заметьте это российский политолог говорит. Россияне, зачем вы выбираете диктаторов ? У вас в моде суицид ?
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