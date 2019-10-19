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19 жовтня • оновлено в 12:04
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"Ішла хвиля у 4 м, все змило": з'явилися моторошні подробиці НП під Красноярськом

3.5т Читати матеріал російською

Прорив дамби під Красноярськом на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкіно Курагінского району викликав жахливі наслідки.

Очевидці розповідають, що йшла хвиля в 3 Местра. Наприклад, вагончики, в яких спали робочі, просто змило потоком, пише "Комсомольская правда".

"Було темно, вода дуже холодна – в цьому місці, на півночі Курагінского району, зараз мінус 5. Можливо, всі ці фактори разом і привели до таких тяжких наслідків", – йдеться в розповіді.

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Під Красноярському прорвало дамбу

Під Красноярському прорвало дамбу

МНС Росії по Краснодарському краю

За версією місцевих жителів, дамбу могло розмити дощами. Можливо, були порушені правила розміщення робочого селища, адже якби воно було в іншому місці, трагедії вдалося б уникнути.

Під Красноярському прорвало дамбу

Під Красноярському прорвало дамбу

"КП"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії 19 жовтня на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкіно Курагінского району прорвало дамбу на річці Сейба, через що загинуло як мінімум 15 осіб.

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Місце
Росія Красноярськ
Тег
Новини Росії
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть росии и росийским выплядкам окупантам! война до полной победы
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Юг Руси
Юг Руси
Кожедуб ruslan, да все уже давно знают, что ты дурачок! Можешь не напоминать!
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