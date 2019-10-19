"Ішла хвиля у 4 м, все змило": з'явилися моторошні подробиці НП під Красноярськом

Прорив дамби під Красноярськом на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкіно Курагінского району викликав жахливі наслідки.

Очевидці розповідають, що йшла хвиля в 3 Местра. Наприклад, вагончики, в яких спали робочі, просто змило потоком, пише "Комсомольская правда".

"Було темно, вода дуже холодна – в цьому місці, на півночі Курагінского району, зараз мінус 5. Можливо, всі ці фактори разом і привели до таких тяжких наслідків", – йдеться в розповіді.

Під Красноярському прорвало дамбу МНС Росії по Краснодарському краю

За версією місцевих жителів, дамбу могло розмити дощами. Можливо, були порушені правила розміщення робочого селища, адже якби воно було в іншому місці, трагедії вдалося б уникнути.

Під Красноярському прорвало дамбу "КП"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії 19 жовтня на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкіно Курагінского району прорвало дамбу на річці Сейба, через що загинуло як мінімум 15 осіб.

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