Головна Новини
12 вересня • оновлено в 16:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Інших успіхів немає?" Путін, випивши горілку, розлютив росіян

4.5т Читати матеріал російською

У мережу потрапило відео, на якому видно, як президент Росії Володимир Путін у Ботліху (Дагестан) випив чарку горілки, залишену недоторканою під час своєї поїздки в республіку ще в 1999 році. Користувачі почали нещадно коментувати ролик.

Причиною такого вчинку стало те, що в ці дні в Дагестані згадують події 20-річної давності – вторгнення терористів. Ролик виклав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Путін п'є в Ботліху ту ж чарку горілки, яку 20 років тому обіцяв ополченцям випити після перемоги над терористами", – написав він.

Президент Росії Володимир Путін випив горілку

Президент Росії Володимир Путін випив горілку

Скріншот

У коментарях користувачі жорстко розкритикували поведінку Путіна.

Новини
"Для мене це дивно!" Путін розлютив росіян словами про демократію

"А чому батьку закусон не поклали?!!!", "Дімо, за 20 років путінізму в Росії нічого не змінилося, навіть посуд такий, як і був", "Ого!! До неділі привід є крутити й піарити ролик... Інших успіхів то за 20 років немає... Злидні... І темрява", "Не так вже й багато розваг баті по кишені: Батя п'є горілку, Батя б'є маму. І непотрібно змінювати програму – усе чітко: Батя б'є маму, Батя п'є горілку", – написали вони.

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно президент РФ Путін нарвався на критику мережі, спробувавши пожартувати про лісові пожежі в країні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
5
16
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Плешивая петушара на бояру перешёл.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Какой бред.....Россиянам плеееевать что и как там делает Путин))))))))))))))))))) Просто наплевать Мы живём намного лучше вас дурачков и главное...намного мирнее
Показати коментар повністю
Відповісти
3
3
Южный Гарик
Южный Гарик
У комментаторов чубы из под кастрюль торчат очень явно
Показати коментар повністю
Відповісти
2
4
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Южный Гарик, Обозреватель сам и придумал это фуфло
Показати коментар повністю
Відповісти
2
3

Блоги / думки

ads pixel