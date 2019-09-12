"Інших успіхів немає?" Путін, випивши горілку, розлютив росіян

У мережу потрапило відео, на якому видно, як президент Росії Володимир Путін у Ботліху (Дагестан) випив чарку горілки, залишену недоторканою під час своєї поїздки в республіку ще в 1999 році. Користувачі почали нещадно коментувати ролик.

Причиною такого вчинку стало те, що в ці дні в Дагестані згадують події 20-річної давності – вторгнення терористів. Ролик виклав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Путін п'є в Ботліху ту ж чарку горілки, яку 20 років тому обіцяв ополченцям випити після перемоги над терористами", – написав він.

Президент Росії Володимир Путін випив горілку Скріншот

У коментарях користувачі жорстко розкритикували поведінку Путіна.

"А чому батьку закусон не поклали?!!!", "Дімо, за 20 років путінізму в Росії нічого не змінилося, навіть посуд такий, як і був", "Ого!! До неділі привід є крутити й піарити ролик... Інших успіхів то за 20 років немає... Злидні... І темрява", "Не так вже й багато розваг баті по кишені: Батя п'є горілку, Батя б'є маму. І непотрібно змінювати програму – усе чітко: Батя б'є маму, Батя п'є горілку", – написали вони.

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Путін п'є в Ботліхе ту саму стопку горілки, яку 20 років тому обіцяв ополченцям випити після перемоги над терористами pic.twitter.com/ZbftKD9bF0 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) September 12, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно президент РФ Путін нарвався на критику мережі, спробувавши пожартувати про лісові пожежі в країні.

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