"Інакше повторять долю Скрипаля": ексгенерал КДБ розповів про правила Кремля

Найголовніше для людей, які сьогодні керують Росією, це відданість одному керівнику.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив колишній генерал і керівник зовнішньої розвідки КДБ Олег Калугін. Якщо ж хтось захоче піти і зайнятися іншою діяльністю, за його словами, не виключено, що розправляться так, як це зробили з колишнім військовим розвідником Сергієм Скрипалем.

Нагадаємо, агенти Головного розвідувального управління отруїли Скрипаля смертельною отрутою під назвою "Новичок" в англійському місті Солсбері в березні 2018 року. Завдяки оперативній допомоги англійських лікарів він вижив. Зараз він перебуває під охороною британських спецслужб, на зв'язок виходить рідко.

Отруєння в Лондоні Бігмір.нет

"Найголовніше в Кремлі – це відданість керівнику, навіть незважаючи на минуле з точки зору Кримінального кодексу. Якщо ж захочеш піти – буде як в Лондоні, завжди знайдуть спосіб розправи. До речі, Литвиненко, коли вже був в Англії, розповів в інтерв'ю про молоді роки Путіна. Я ще тоді йому сказав: "Даремно ти такі речі розповідаєш, це тобі може дорого обійтися". Через півроку його отруїли полонієм, найкращим засобом путінського режиму, яке усувало опонентів", – нагадав Калугін.

При цьому він уточнив, що за весь час конфронтації зі США Росія жодного разу не намагалася звести рахунки зі своїми перебіжниками на території Америки.

"У Штатах не було жодного політичного вбивства, організованого радянською або нинішньою російською владою. США – це ядерна держава, наддержава і якщо десь в цьому буде замішана Росія – це може погано закінчитись. З Америкою краще не жартувати, ось в Лондоні – так, там немає проблем", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році США таємно вивезли з Росії цінного агента, який був впроваджений в уряд країни. Таке рішення було прийнято в тому числі через побоювання, що Трамп міг сприяти викриттю шпигуна.

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