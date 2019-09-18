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18 вересня • оновлено в 05:49
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"Інакше повторять долю Скрипаля": ексгенерал КДБ розповів про правила Кремля

1.1т Читати матеріал російською

Найголовніше для людей, які сьогодні керують Росією, це відданість одному керівнику.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив колишній генерал і керівник зовнішньої розвідки КДБ Олег Калугін. Якщо ж хтось захоче піти і зайнятися іншою діяльністю, за його словами, не виключено, що розправляться так, як це зробили з колишнім військовим розвідником Сергієм Скрипалем.

Нагадаємо, агенти Головного розвідувального управління отруїли Скрипаля смертельною отрутою під назвою "Новичок" в англійському місті Солсбері в березні 2018 року. Завдяки оперативній допомоги англійських лікарів він вижив. Зараз він перебуває під охороною британських спецслужб, на зв'язок виходить рідко.

Отруєння в Лондоні

Отруєння в Лондоні

Бігмір.нет

"Найголовніше в Кремлі – це відданість керівнику, навіть незважаючи на минуле з точки зору Кримінального кодексу. Якщо ж захочеш піти – буде як в Лондоні, завжди знайдуть спосіб розправи. До речі, Литвиненко, коли вже був в Англії, розповів в інтерв'ю про молоді роки Путіна. Я ще тоді йому сказав: "Даремно ти такі речі розповідаєш, це тобі може дорого обійтися". Через півроку його отруїли полонієм, найкращим засобом путінського режиму, яке усувало опонентів", – нагадав Калугін.

При цьому він уточнив, що за весь час конфронтації зі США Росія жодного разу не намагалася звести рахунки зі своїми перебіжниками на території Америки.

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"У Штатах не було жодного політичного вбивства, організованого радянською або нинішньою російською владою. США – це ядерна держава, наддержава і якщо десь в цьому буде замішана Росія – це може погано закінчитись. З Америкою краще не жартувати, ось в Лондоні – так, там немає проблем", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році США таємно вивезли з Росії цінного агента, який був впроваджений в уряд країни. Таке рішення було прийнято в тому числі через побоювання, що Трамп міг сприяти викриттю шпигуна.

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Теми
Вбивство Олександра Литвиненка Отруєння Скрипаля Російська воєнна загроза
Особи
Олег Калугін Олександр Литвиненко Сергій Скрипаль
Місце
Росія
Теги
Новини Росії отруєння
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70rus xxx
70rus xxx
А сам Калугин дошел до генерала КГБ,выращивая розы?
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CARGO 100
CARGO 100
Калугин рассказывает и ссыться в страхе от своих фантазий ...
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