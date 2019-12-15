"Їм стане в нагоді": в Росії депутат подарував чиновникам вазелін. Відео

У Росії депутат Держдуми Вадим Булавін потрапив у скандал, подарувавши чиновникам баночку вазеліну. Інцидент стався на відкритті школи в селищі Гідроторф Нижегородської області.

На нову школу в селищі чекали не один десяток років, а до відкриття її готували навіть самі учні. Школа будувалася з великими труднощами, довелося звертатися до прокуратури для прискорення процесу, пише Topnews.

"Розуміючи, що скоро сюди приїде губернатор Нижегородської області, щоб особисто подивитися, хочеться подарувати голові адміністрації, який зобов'язаний контролювати терміни і якість, і підряднику ось цю баночку вазеліну. Вона їм знадобиться", – сказав Булавін.

Вчинком Булавінова зацікавилася комісія Держдуми РФ з питань депутатської етики. У комісії захотіли вислухати позицію Булавіна і зрозуміти, що він мав на увазі, коли дарував такий презент чиновнику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії чиновник завищив свій вік на 34 років, щоб отримувати пенсію.

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