Головна Новини
15 грудня • оновлено в 16:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Їм стане в нагоді": в Росії депутат подарував чиновникам вазелін. Відео

1.4т
Читати матеріал російською

У Росії депутат Держдуми Вадим Булавін потрапив у скандал, подарувавши чиновникам баночку вазеліну. Інцидент стався на відкритті школи в селищі Гідроторф Нижегородської області.

На нову школу в селищі чекали не один десяток років, а до відкриття її готували навіть самі учні. Школа будувалася з великими труднощами, довелося звертатися до прокуратури для прискорення процесу, пише Topnews.

"Розуміючи, що скоро сюди приїде губернатор Нижегородської області, щоб особисто подивитися, хочеться подарувати голові адміністрації, який зобов'язаний контролювати терміни і якість, і підряднику ось цю баночку вазеліну. Вона їм знадобиться", – сказав Булавін.

Новини
Ледарі та ідіоти: топ-чиновник Росії обізвав мешканців СРСР

Вчинком Булавінова зацікавилася комісія Держдуми РФ з питань депутатської етики. У комісії захотіли вислухати позицію Булавіна і зрозуміти, що він мав на увазі, коли дарував такий презент чиновнику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії чиновник завищив свій вік на 34 років, щоб отримувати пенсію.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Нижній Новгород
Теги
Державна Дума Росії Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
12
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lux Alex
Lux Alex
Шикарно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги